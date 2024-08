Attenzione alla truffa della Mystery Box Shein

Avete ricevuto un’e-mail dove vi viene comunicato che siete stati selezionati per ricevere gratuitamente una Mystery Box Shein? Per quanto la proposta possa sembrare allettante, non fate nulla di ciò che viene indicato nel messaggio. Ciò che avete davanti, infatti, altro non è che una truffa bella e buona. Ecco come proteggersi al meglio.

Non è la prima volta che malintenzionati del web sfruttano il nome dell’e-commerce cinese per attirare l’attenzione e mettere in scena truffe ruba soldi. Riconoscere il tranello in tempo è fondamentale per non farsi rubare dati sensibili e denaro.

Truffa della Mystery Box Shein: ecco come riconoscerla

La truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail, ma ci sono segnalazioni della sua circolazione anche sui social più noti e sul web. Nell’e-mail, l’oggetto è sempre qualcosa di questo tipo: “Congratulazioni a tutti partecipanti! Compilare il breve questionario e riceverete una Mystery Box Shein“. Il messaggio all’interno, invece, recita: “Gentile cliente Shein, Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un La scatola misteriosa di Shein! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Shein“. Ovviamente, non manca il link allegato che rimanda al sondaggio. Dopo aver risposto alle semplici domande, il sistema comunica la vincita e richiede l’inserimento di una serie di dati personali, compresi quelli della carta di credito. Se si inseriscono non si riceve nessuna Mystery Box, anzi, i dati vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Riconoscere la truffa è molto semplice. Innanzitutto, bisogna dire che non esiste nessuna iniziativa di Shein che permette di ricevere una Mystery Box gratuitamente rispondendo a delle semplici domande. Inoltre, basta dare un occhio al testo del messaggio e al mittente per capire che si tratta di qualcosa di non ufficiale. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.