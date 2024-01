Il tuo Antivirus è scaduto: attenzione all’e-mail truffa

Nuovo anno, nuovi tentativi di truffa. In queste ore, migliaia di utenti stanno ricevendo e-mail in merito alla scadenza del loro Antivirus. Ovviamente, il messaggio riporta anche che sono state rilevate attività sospette e che bisogna procedere immediatamente alla sottoscrizione di un abbonamento. Non fatevi prendere dal panico, si tratta di un inganno.

La tattica dei malintenzionati è sempre la stessa, cercare di mettere pressione alle vittime al fine di farle agire subito, senza pensare troppo. Tutte le e-mail truffa fanno riferimento a pericoli e violazioni da dover evitare al più presto. Andiamo a scoprire insieme come riconoscere i tranelli e come proteggersi.

Antivirus scaduto: ecco come riconoscere l’e-mail truffa

Sono variegate le e-mail che stanno girando in queste ore. Solitamente l’oggetto è “Il tuo abbonamento Antivirus è scaduto“. All’interno del messaggio, invece, si può leggere qualcosa di questo tipo: “Avvertimento! Sei in pericolo. Abbiamo rilevato alcune attività sospette sul tuo dispositivo, ti invitiamo a rinnovare la tua associazione con Mcafee Antivirus per proteggere le tue informazioni da hacker e malware“. Non c’è bisogno di dire che non si è in pericolo, in quanto l’e-mail ha il solo scopo di allarmare gli utenti per farli cliccare su un link malevolo. Se infatti si clicca su di esso e si inseriscono i dati di pagamento per l’Antivirus, i malintenzionati acquisiscono le informazioni e le utilizzano per prelevare soldi dal conto.

Le e-mail truffa di questo tipo sono facilmente riconoscibili. Innanzitutto, sono scritte quasi sempre in un italiano approssimativo, cosa che non accade mai nelle comunicazioni ufficiali dei vari provider. Inoltre, gli indirizzi di posta elettronica da cui arrivano non sono mai affiliati alle varie aziende che citano. Se avete ricevuto un’e-mail truffa come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.