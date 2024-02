Il tuo pacchetto è in arrivo: attenzione all’e-mail truffa

Sta girando in questi giorni una truffa via e-mail in cui malintenzionati del web fanno credere ale vittime di avere un pacco in consegna. Lo scopo dell’e-mail, ovviamente, è quello di rubare i dati della carta di credito. Scopriamo insieme come riconoscere il messaggio sospetto e come difendersi al meglio.

Tutti sono oramai abituati a fare acquisti online. Purtroppo, sta diventando sempre più difficile distinguere le comunicazioni ufficiali dei corrieri dalle e-mail truffa che riguardano consegne di pacchi. Stare attenti è fondamentale per evitare di trascorrere un brutto quarto d’ora.

Truffa del pacchetto in arrivo: come riconoscere l’e-mail truffa

L’e-mail arriva solitamente con oggetto: “Il tuo pacchetto è in arrivo“. Se si apre, all’interno è possibile leggere la seguente comunicazione: “Notifica di consegna del pacco. Buongiorno. Siamo lieti di informarla che il suo pacco è quasi pronto per la consegna. La preghiamo di seguire le istruzioni riportate nella pagina di tracciamento. Cordiali saluti, Servizio clienti“. Ovviamente, non manca il link che rimanda ad un falso sito di consegne. All’interno di questo, viene chiesto alla vittima di inserire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito, per sbloccare la consegna. Inserirli non sbloccherà nessun pacco anzi, i dati verrano usati per prelevare soldi dal conto in maniera illecita.

Riconoscere la truffa è molto semplice. Innanzitutto, la finta comunicazione risulta essere scritta in un italiano approssimativo. Inoltre, l’indirizzo e-mail da cui arriva non è affiliato a nessun servizio di consegna. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, quindi, si tratta al 100% di un tentativo di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile.