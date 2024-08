Messaggi non letti accumulati su WhatsApp? In arrivo la soluzione

WhatsApp continua a lavorare per rendere il suo servizio di messaggistica sempre più funzionale. Scovate nell’ultima beta per dispositivi Android, tracce di una nuova funzione che sarà particolarmente utile per tutti coloro che accumulano spesso messaggi da leggere all’interno dell’app. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Come molti di voi già sanno, esiste su WhatsApp una funzione che permette di selezionare le singole conversazioni come lette senza la necessità di doverle aprire. Per quanto ciò possa essere utile, se il numero di conversazioni è particolarmente alto può diventare abbastanza inutile. Fortunatamente, una soluzione alla problematica è in arrivo. Ecco di che si tratta.

WhatsApp: impostare tutte le conversazioni come lette con un semplice tap

A dare le prime informazioni in merito alla funzione in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che Meta sta lavorando ad un’impostazione che permetterà agli utenti di impostare più chat come lette in un unico passaggio. Da quanto emerso, infatti, presto sarà implementato un nuovo pulsante che, con un semplice tap, farà scoprire il fastidioso pallino verde da tutte le chat ancora non lette. Nonostante si tratti di una novità abbastanza semplice, crediamo che migliorerà di molto l’esperienza utente.

La funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo per dispositivi Android. Al momento nessuno può provarla, neanche i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare per il pubblico generale a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.