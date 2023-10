Gli username arrivano su WhatsApp

Ancora una volta, WhatsApp ha deciso di prendere ispirazione da uno dei suoi acerrimi nemici, Telegram. Stando a quanto scoperto nelle scorse ore, il servizio di messaggistica sta lavorando per introdurre gli username all’interno delle app iOS e Android. Cosa cambierà per gli utenti? Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Ebbene sì, pare che il servizio di messaggistica di Mark Zuckerberg si sia fatto contagiare dagli username. A confermare l’arrivo di questi ultimi su WhatsApp erano stati già una serie di indizi scovati nelle beta dell’app per Android delle scorse settimane. Oggi, arriva un’ulteriore conferma! Tracce della novità sono stati scovati nell’ultima beta per iOS!

WhatsApp: come funzioneranno gli username

C’è poco da dire in merito al funzionamento degli username di WhatsApp. Se siete abituati ad utilizzare Telegram, conoscete bene il meccanismo. Su WhatsApp, sarà praticamente lo stesso. Gli utenti avranno la possibilità di impostare un username alfanumerico personale che potrà essere utilizzato dagli altri utenti per trovarli all’interno dell’app e avviare conversazioni. In pratica, gli username daranno la possibilità agli utenti di interagire senza la necessità di dover condividere il numero di telefono. Una funzione, questa, che è stata richiesta dagli utilizzatori dell’app da diversi anni e che, finalmente, l’azienda ha decido di portare in campo (anche se in ritardo come al solito).

La funzione è attualmente ancora in fase di sviluppo, ci vorrà un po’ prima di vederla arrivare nelle versioni ufficiali. Come reagiranno gli utenti alla novità? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com