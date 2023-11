WhatsApp introduce l’autenticazione via e-mail su iOS

Dopo averci lavorato su per diverse settimane, WhatsApp sta finalmente rilasciando una delle funzioni più attese degli ultimi tempi. Di che si tratta? Ovviamente, del sistema di autenticazione dell’account via e-mail. Ebbene sì, da ora in poi gli utenti possono utilizzare l’indirizzo e-mail per accedere al proprio account quando si è impossibilitati a ricevere il codice a 6 cifre via SMS. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, WhatsApp ha appena introdotto un metodo alternativo per accedere al proprio account. Se per qualche motivo il codice a 6 cifre non vi arriva, nessun problema! Basta inserire la propria e-mail e verificarsi tramite quella. Scopriamo insieme come associare l’indirizzo e-mail al proprio account.

WhatsApp: come associare l’indirizzo e-mail al proprio account

La funzione è stata lanciate nell’ultima versione di WhatsApp per dispositivi iOS. Per poterla utilizzare è necessario scaricarla sul proprio iPhone. Una volta effettuato l’aggiornamento, associare l’indirizzo e-mail al proprio account è un gioco da ragazzi. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi all’interno delle impostazioni dell’app, selezionare la voce account e vedere se compare la nuova opzione “Aggiungi e-mail“. Dopo aver aggiunto l’e-mail, sarà possibile utilizzarla come metodo alternativo per accedere al proprio account. Ricordiamo che inserire l’e-mail non esclude dal vincolo di utilizzare il numero di telefono su WatsApp. Ad ogni accesso, è comunque necessario introdurre il proprio numero di telefono per accedere all’account.

Come già detto, la funzione è stata momentaneamente lanciata solo per dispositivi iOS, tuttavia, risulta essere in sviluppo anche per Android. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare anche su questi dispositivi nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.