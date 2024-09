WhatsApp: ora si possono mettere i Mi piace agli stati

Dopo averci lavorato per diverse settimane e aver dato un’anteprima sui dispositivi Android, ora la possibilità di mettere Mi piace agli stati WhatsApp arriva per tutti, anche per possessori di iPhone! A confermarlo, l’ultima beta dell’app per iOS lanciata nelle scorse ore tramite TestFlight. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, WhatsApp ha deciso di prendere in prestito un’altra delle funzioni apprezzate di Instagram. Da ora in poi, gli utenti potranno interagire velocemente con gli aggiornamenti di stato degli altri semplicemente aggiungendo un Mi piace. Scopriamo insieme come fare.

WhatsApp: come funzionano i Mi piace

A dare le prime notizie in merito al funzionamento dei Mi piace su WhatsApp è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che la funzione è attualmente in fase di rilascio sia per i possessori di dispositivi Android che iOS. Ora, quando si guarda un aggiornamento di stato, appare un nuovo pulsante in basso a destra dello schermo (con l’icona di un cuore) che può essere cliccato per mettere Mi piace al contenuto. Proprio come su Instagram, i Mi piace sono visibili solamente dai proprietari del contenuto, i quali vedono, all’interno della lista delle visualizzazioni, un cuore vicino alla foto profilo di chi l’ha messo. Il tutto, ovviamente, è coperto da crittografia end-to-end.

Come già accennato, la funzione è attualmente in fase di rilascio per tutti. Ovviamente, è necessario tenere aggiornata l’app per poterla ricevere. Se siete tra coloro che nonostante l’aggiornamento ancora non hanno ricevuto la novità, non disperate, presto arriverà anche per voi! Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.