Dieta, alimentazione e i rischi di problemi alla salute

Per chi si vuole mettere a dieta potrebbe essere il periodo più semplice, ma anche più complesso e confusionario. Al momento con la possibilità di usare internet, diversi stili di alimentazione sono diventate famose e se alcuni sono validi, altri possono risultare inutili o addirittura pericolose per la propria salute. Non si parla solo di quelle più di nicchia in tal senso, ma anche di quelle più conosciute e provate.

Una dieta che sembra risultare presentare diversi rischi per la propria salute c’è quella chetogenetica che è concentrata sull’evitare di assumere troppi carboidrati e sugli zuccheri. Se da un lato non sembra un consiglio troppo estremo, un nuovo studio ha sottolineato il rischio che presenta questo regime di alimentazione per chi soffre di diabete.

Una dieta rischiosa per chi soffre di diabete

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno preso in esame i dati sanitari che riguardano 40.000 australiani, dati raccolti a partire dal 1990. I dati in questione non sono stati iniziati a prendere tutti in quell’anno, ma quelli legati alla salute e nutrizione sono stati presi a più riprese tra il 1995 e il 2007 con conseguenti follow-up. Quello che è stato visto è che negli individui che avevano ridotto il consumo di carboidrati avevano anche un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2 del 20%.

Le parole dei ricercatori: “Una dieta sana è un pilastro per la prevenzione e la gestione del diabete di tipo 2. Tuttavia, il tipo di dieta raccomandato per la prevenzione potrebbe variare dalla dieta raccomandata per la gestione del diabete di tipo 2. principalmente dovuto all’elevato contenuto di grassi della dieta in particolare grassi insaturi. Anche altri elementi della dieta devono essere presi in considerazione.