WhatsApp: in arrivo la sezione chat suggerite

WhatsApp continua ad arricchirsi di novità di ogni tipo. Dopo il lavoro per portare in campo un’intera sezione dell’app dedicata ai contatti preferiti, ora, il servizio di messaggistica ha intenzione di dare la luce a quella delle “chat suggerite“. Di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Negli anni WhatsApp è stato molto criticato perché non dotato di tutta quella serie di funzioni, presenti su Telegram e altri, che tanto fanno comodo nella vita di tutti i giorni. Recentemente, il servizio di messaggistica di Mark Zuckerberg sta dimostrando di poter cambiare le cose. Ecco in cosa consiste la novità in arrivo.

WhatsApp: a cosa serve la sezione chat suggerite

A dare le prime informazioni in merito alla sezione “chat suggerite” è stato il noto WABetaInfo. Questo, ha scoperto tracce della sua presenza all’interno dei codici dell’ultima beta per dispositivi Android. A quanto pare, WhatsApp sta lavorando ad una sezione dedicata a quelle che sono le chat consigliate. Questa, comparirà molto presto in fondo alla schermata delle chat e conterrà una serie di suggerimenti riguardo gli utenti con cui chattare. Lo scopo della sezione sarà quello di aumentare l’interazione tra contatti. La sua posizione alla fine della schermata, inoltre, permetterà a coloro che non hanno bisogno di usarla, di non farsi distrarre da essa.

La novità risulta essere ancora in fase di sviluppo. Nessuno, neanche i beta tester, possono ancora provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, però, dovremmo vederla arrivare al pubblico nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.