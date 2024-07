Apple vuole lanciare degli AirPods dotati di fotocamera

E se i futuri AirPods fossero dotati di fotocamere ad infrarossi? Sembra essere questa una delle novità principali che vedranno la luce sui prossimi modelli di auricolari Apple. Poche ore fa, il noto analista Ming-Chi Kuo, noto per aver predetto diverse mosse dell’azienda, ha confermato che questa intende rilasciare tale modello di auricolari entro il 2026. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kuo non è il primo che parla di AirPods dotati di fotocamere. Qualche settimana fa, anche il noto Mark Gurman di Bloomberg aveva confermato la presenza di un modello di auricolari con fotocamera nei piani di Apple. Quella che è arrivata nelle ultime ore da Kuo, altro non è che un’ulteriore conferma. A cosa serviranno le fotocamere su AirPods?

Apple: le fotocamere su AirPods avranno uno scopo ben preciso

I moduli fotocamera che Apple vuole implementare sui futuri iPhone non sono quelli consueti, ma ad infrarossi come quelli utilizzati per il Face ID. Lo scopo di questi sarà quello di rilevare i cambiamenti ambientali e di permettere “gesture” nello spazio. Gli auricolari si riveleranno particolarmente utili in associazione con i prossimi modelli di Vision Pro. Lo scopo di Cupertino, infatti, è quello di creare auricolari che siano compatibili con il visore per potenziare l’esperienza AR/VR. Il risultato sarà davvero mozzafiato.

Come già accennato, tali auricolari sono attualmente in fase di progettazione. Stando a quanto emerso, i moduli saranno forniti dalla nota Foxconn che garantirà la produzione di 10 milioni di unità in un anno. Se tutto andrà per il verso giusto, il lancio avverrà entro la fine del 2026. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com