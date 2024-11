Apple sta per avviare la produzione dei MacBook Air M4

Apple non si ferma nemmeno un attimo. Stando ad un recente report di Bloomberg, l’azienda sarebbe quasi pronta ad avviare la produzione di MacBook Air 13″ e 15″ con chip M4. Se tutto andrà per il verso giusto, i nuovi modelli arriveranno sul mercato nei primi mesi del 2025. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

MacBook Air non sarà l’unico Mac che riceverà il tanto chiacchierato chip M4. Ricordiamo, infatti, che sono attesi nuovi MacBook Pro, iMac e Mac mini con tale chip proprio nel corso dei prossimi giorni! Bloomberg parla anche di un nuovo Mac Studio, ma per quello bisognerà attendere ancora un po’.

Apple: MacBook Air M4 all’inizio del 2025 e Mac Studio a metà anno

Mark Gurman di Bloomberg sembra non avere nessun dubbio a riguardo, Apple starebbe per avviare la produzione di fiammanti MacBook Air con display da 13 e 15 pollici con performanti chip M4. L’uomo ha confermato che i nuovi modelli non porteranno in campo novità estetiche, l’unica vera novità sarà proprio il chip M4. Nel report viene citato anche un nuovo modello di Mac Studio, pare però che Apple sia in ritardo sulla produzione. Quest’ultima, infatti, verrà avviata probabilmente ad inizio 2025. Se tutto andrà secondo le aspettative, dovremmo veder arrivare i MacBook Air nei primi mesi dell’anno, mentre il nuovo Mac Studio verso la metà.

Ricordiamo che il 2025 sarà un anno pieno di novità per i fan della mela morsicata. Nello stesso periodo dei MacBook Air, infatti, Apple dovrebbe lanciare anche nuovi modelli di iPad Air, iPad di undicesima generazione e iPhone SE. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com