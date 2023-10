Apple annuncia l’evento speciale “Scary fast”: ecco cosa aspettarsi

Pochi giorni fa, Apple ha annunciato un nuovo evento speciale per la presentazione di nuovi prodotti. L’evento si chiamerà “Scary Fast” e si terrà il prossimo 30 ottobre. A differenza di quello di settembre, sarà completamente virtuale e non prevederà la presenza di invitati. Cosa bisogna aspettarsi?

Le voci in merito ad una presentazione Apple nel mese di ottobre si sono rivelate vere. La mela morsicata ha sorpreso tutti con un annuncio che lascia poco all’immaginazione. Nella pagina dell’evento sul sito Apple è presente un icona del famoso Finder dei Mac. Cosa vuol dire? Probabilmente che l’evento sarà concentrato sui Mac!

Apple: cosa sarà presentato il 30 ottobre

Che l’evento del 30 ottobre sia incentrato sui nuovi modelli di Mac non è in discussione. È più difficile capire, però, quali saranno i modelli che verranno aggiornati. Tutti gli analisti sono convinti che uno dei dispositivi che vedrà un aggiornamento sarà iMac 24″. Il dispositivo non viene aggiornato da aprile 2021 ed è ora che Apple gli dia una rinfrescata. Oltre a questo, potrebbe veder la luce anche un piccolo refresh dei MacBook Pro di fascia alta. Stando ai nuovi iMac 24″, ci si aspetta un design identico al precedente e un chip potenziato all’interno. Il modello attualmente in commercio monta il famoso chip M1, il nuovo modello potrebbe montare un M2 o, addirittura, un nuovissimo chip M3.

Come già accennato, l’evento si terrà il prossimo 30 ottobre 2023, alle ore 5:00 pm PT. L’evento sarà completamente virtuale e pre-registrato, sarà possibile vederlo in diretta nella pagina dedicata sul sito ufficiale Apple alle ore 1:00 italiane del 31 ottobre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com