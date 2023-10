Messaggio da Apple per vincere iPhone 15: occhio alla truffa e-mail

Avete ricevuto un’e-mail da Apple in cui vi viene comunicato che siete tra i possibili vincitori di un iPhone 15 nuovo di zecca? Troppo bello per essere vero. Ciò che, infatti, sembra essere un colpo di fortuna altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come difendersi.

Sono molti i malintenzionati del web che sfruttano il nome di Apple per mettere a segno truffe a poveri malcapitati. Un iPhone, soprattuto se appena lanciato sul mercato, attira l’attenzione di molte persone. Quale miglior modo, quindi, di truffare la gente se non proponendogli la vincita di uno di questi oggetti del desiderio?

Truffa iPhone 15: ecco come riconoscerla

Stando alle segnalazioni degli utenti, pare che la truffa si stia diffondendo esclusivamente tramite e-mail. L’oggetto è: “La possibilità di vincere un iPhone 15 Pro Max è qui!“. All’interno dell’e-mail si osserva un render del famoso smartphone e la seguente comunicazione: “Siete Stati Scelti! Vogliamo offrirvi un’opportunità unica di ricevere un iPhone 15 Pro nuovo di zecca. Completare rapidamente il sondaggio e richiedete il vostro iPhone prima della fine della sessione. Le spese di spedizione possono essere applicate“. Ovviamente, allegato all’e-mail è presente un link che rimanda ad un falso sito Apple dove è necessario completare il famoso sondaggio. Dopo aver risposto alle semplici domande, il sistema comunica alla vittima di aver vinto l’iPhone e richiede a questa di inserire i dati della carta di credito per poter pagare i costi di spedizione. Se si inseriscono i dati non si riceverà nessun regalo anzi, questi verranno utilizzati per effettuare prelievi di denaro non autorizzati.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta dare un occhio attento al contenuto dell’e-mail per rendersi conto di come sia scritto in un italiano approssimativo. Inoltre, l’indirizzo di posta elettronica dal quale arriva non risulta essere affiliato in nessun modo ad Apple. Ricordiamo che la casa della mela morsicata comunica eventuali promozioni ai suoi utenti esclusivamente tramite i suoi canali ufficiali. Se avete ricevuto un messaggio come quello citato sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e cestinare il tutto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.