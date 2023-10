Vinci alla grande questo Halloween con Amazon: occhio alla truffa e-mail

Con l’avvicinarsi di Halloween si intensificano i tentativi di truffa che usano come pretesto la famosa ricorrenza per rubare soldi a poveri malcapitati. Diversi utenti stanno segnalando la ricezione di una e-mail che propone una carta regalo Amazon del valore di 200 euro come premio per gli acquisti di Halloween. Ovviamente, si tratta di una truffa bella e buona. Ecco come riconoscerla e difendersi.

I malintenzionate le pensano proprio tutte per portare in campo qualcosa che attiri l’attenzione delle loro vittime. In questo periodo quale miglior modo di raggiungere tale scopo, se non confezionando una truffa che sfrutta uno degli e-commerce più famosi degli ultimi anni, Amazon, e la famosa ricorrenza di Halloween? Scopriamo insieme i dettagli.

Truffa del buono Amazon per Halloween: come riconoscerla

Stando alle testimonianze raccolte, pare che il tranello si stia diffondendo esclusivamente via e-mail. L’oggetto del messaggio è il seguente: “Vinci alla grande questo Halloween con Amazon“. All’interno, un collage di foto di prodotti elettronici e di gift card Amazon e la seguente comunicazione: “Ciao! Oggi è il tuo giorno fortunato! Solo per Halloween ci sono in palio 15 buoni Amazon da 200 euro! Siamo felici di comunicarti che il tuo nome è stato sorteggiato tra i finalisti e che sei ad un passo dal vincerne uno adesso! Non perdere questa opportunità. L’estrazione avverrà domani nella nostra sede di Roma e noi non vogliamo dare il tuo premio a qualcun altro!” Allegato all’e-mail è anche presente un link che rimanda ad un falso sito Amazon nel quale è necessario inserire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito, per sbloccare il premio. Ovviamente, se si inseriscono i dati non si riceverà nessun premio anzi, questi verranno rubati e usati a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta, infatti, dare un occhio all’indirizzo di posta elettronica da cui arriva l’e-mail per rendersi conto che non si tratta di nessun canale ufficiale Amazon. Al momento, il noto e-commerce non ha nessuna promozione attiva che prevede il rilascio di carte regalo per celebrare Halloween. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link presente in essa e di cestinare il tutto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.