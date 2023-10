Ultimo promemoria Disney Plus: occhio all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’avviso via e-mail da parte di Disney Plus dove venite avvertiti che il vostro abbonamento sta per essere chiuso perché non avete pagato? Aspettate prima di cliccare sui link presenti nell’e-mail. Ciò che avete davanti è un tentativo di truffa bello e buono.

Dopo un pesante accanimento dei malintenzionati del web con le truffe a tema Netflix, ecco che questi hanno deciso di prendere di mira anche i clienti Disney Plus. Sono diverse le segnalazioni di un tranello che sta girando via e-mail. Ecco come riconoscerlo e come difendersi.

Truffa abbonamento Disney Plus: ecco come difendersi

Stando alle segnalazioni, la truffa sembra girare esclusivamente via e-mail. L’oggetto di questa è solitamente: “Disney plus: Ultimo promemoria“. All’interno, è possibile leggere un messaggio ben preciso: “Abbiamo notato che l’ultimo pagamento non è andato a buon fine. Per evitare la cancellazione della tua iscrizione, È necessario aggiornare le informazioni di pagamento entro 24 ore.” Ovviamente allegato all’e-mail c’è un link che rimanda ad un falso sito Disney Plus dove viene chiesto alla vittima di inserire i dati della propria carta di credito. Non c’è bisogno di dire che se si inseriscono i dati non si rinnoverà nessun abbonamento Disney Plus. I dati verranno usati per effettuare prelievi non autorizzati dal conto!

Le comunicazioni Disney Plus arrivano solamente da canali ufficiali. L’e-mail che sta girando in queste ore, oltre ad avere diversi errori di scrittura, arriva da un indirizzo di posta elettronica che non ha nulla a che fare con il servizio di streaming. Se avete ricevuto un’e-mail come quella appena citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link allegato e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.