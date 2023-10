Rinnova la tua iscrizione Netflix: occhio all’e-mail truffa

Netflix vi ha inviato un’e-mail sospetta in merito al rinnovo del vostro abbonamento? Non seguite le istruzioni riportate e non cliccate su nessun link! A inviarvi la comunicazione non è stato il noto servizio di streaming, ma degli esperti truffatori! Ecco come scovare la truffa e come difendersi al meglio.

Ebbene sì, questa volta i malintenzionati del web hanno deciso di sfruttare il nome del noto servizio di streaming per cercare di rubare dati e soldi alle persone. Cadere nella trappola è molto facile, soprattuto se si ha realmente un’abbonamento Netflix. Scopriamo insieme come riconoscere la truffa.

Truffa e-mail Netflix: come riconoscerla

L’oggetto dell’e-mail riporta: “Rinnova la tua iscrizione con un extra di 90 giorni GRATIS per continuare a godere di Netflix!“. All’interno, il logo Netflix in bella vista e la seguente comunicazione: “Gentile cliente, la tua iscrizione è scaduta! ora ti offriamo la possibilità di estenderlo gratuitamente per 90 giorni. Film alla moda e programmi TV popolari-a portata di mano con il tuo abbonamento Netflix“. Allegato all’e-mail è presente anche un link che, se cliccato, rimanda ad un sito Netflix fasullo che mima l’originale. Questo richiede alle vittime l’inserimento di una serie di dati per rinnovare l’abbonamento Netflix. Ovviamente, tra i dati richiesti ci sono anche quelli della carta di credito. Se si inseriscono, i malintenzionati li utilizzano per svuotare il conto!

Riconoscere il tranello è più facile di quanto si possa pensare. Basta, infatti, leggere attentamente l’e-mail per rendersi conto di come sia scritta in un italiano approssimativo. Tutte le comunicazioni Netflix non contengono mai errori di nessun tipo e sono inviate esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica ufficiale della casa. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e cestinare tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.