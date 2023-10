Attenzione alla truffa e-mail del premio Lidl

Avete ricevuto un’e-mail da Lidl dove vi viene comunicato che avete vinto un premio esclusivo? È sempre bello ricevere regali gratis. Aspettate, però, prima di seguire le istruzioni riportate nell’e-mail. Ciò che avete davanti, infatti, potrebbe essere un tentativo di truffa vero e proprio! Ecco come riconoscerlo e come proteggersi.

Nelle ultime ore, diversi utenti stanno segnalando la ricezione di e-mail sospette a nome della nota catena di supermercati Lidl. Tali e-mail fanno credere agli utenti di aver vinto dei premi. Purtroppo, dietro tali premi ci sono malintenzionati che cercano di rubare soldi e dati. Non cadere nel tranello è fondamentale per evitare di passare un brutto quarto d’ora.

Truffa e-mail del premio Lidl: come riconoscerla e come proteggersi

Le e-mail segnalate hanno tutte lo stesso oggetto, ovvero, “Congratulazioni! Hai vinto un fantastico set di coltelli Ninja!“. All’interno, un grande logo della catena di supermercati e la seguente comunicazione: “Ben fatto! Siamo lieti di informarti che hai vinto un nuovissimo set di coltelli Ninja! Apprezziamo il tuo fedele sostegno al nostro marchio e speriamo che questo set di coltelli ti serva bene nella tua cucina. Ti preghiamo di contattarci il prima possibile per richiedere il tuo premio e fornire le informazioni necessarie per la consegna. Congratulazioni ancora una volta per la tua vittoria e speriamo che continuerai a goderti i nostri prodotti in futuro. Cordiali saluti, LIDL“. Ovviamente, non manca il link allegato che rimanda ad un sito falso dell’azienda dove viene richiesto alla vittima di inserire una serie di dati personali, anche quelli della carta di credito. Se si inseriscono non si riceve nessun tipo di regalo anzi, i dati vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto facile, basta dare un occhio all’indirizzo di posta elettronica che ha inviato l’e-mail per rendersi conto del fatto che non si tratta di un indirizzo ufficiale Lidl. L’azienda propone le sue iniziative promozionali solamente tramite i suoi canali ufficiali. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.