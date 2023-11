Apple annuncia le sue offerte Black Friday 2023

Anche quest’anno, Apple ha deciso di farsi trascinare dall’onda del Black Friday. Per celebrare l’occasione, l’azienda lancerà una speciale promozione su alcuni dei suoi prodotti. I dettagli della promo di quest’anno sono appena stati comunicati ufficialmente. Di che si tratta? Scopriamolo in questo articolo.

Apple e sconti non vanno molto d’accordo. La mela morsicata è conosciuta nel mondo per essere una delle aziende che offre pochissime iniziative promozionali sui suoi prodotti. Il Black Friday è una delle poche occasioni in cui l’azienda decide di fare un’eccezione. Non si tratta, però, di sconti veri e propri. Non tutti i prodotti, inoltre, sono inclusi nella promo. Ecco tutti i dettagli.

Apple: i prodotti in promo per il Black Friday

Per l’ennesimo anno, Apple ha deciso di non optare per un’iniziativa a sconti sui suoi prodotti in occasione del Black Friday. Come per gli anni scorsi, l’azienda offrirà ai suoi utenti una carta regalo del valore fino a 200 euro per gli acquisti su determinati prodotti. Quali saranno quelli aderenti all’iniziativa? Anche qui, brutte notizie. iPhone 15 e i nuovi Mac non saranno tra i prodotti partecipanti alla promo. Qui di seguito, riportiamo quelli inclusi:

iPhone 14, iPhone 13, iPhone SE: carta regalo del valore fino a 75 euro ;

; MacBook Air e Mac mini: carta regalo del valore fino a 200 euro ;

; iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad di decima generazione: carta regalo del valore fino a 100 euro ;

; Apple Watch Series 9 e Apple Watch SE: carta regalo del valore di 75 euro ;

; AirPods Max, AirPods (seconda e terza generazione) e AirPods Pro di seconda generazione: carta regalo del valore fino a 75 euro ;

; HomePod e Apple TV 4K: carta regalo del valore fino a 50 euro ;

; Prodotti Beats: carta regalo del valore fino a 50 euro ;

; Accessori Apple: carta regalo del valore fino a 50 euro.

La promozione sarà valida sui prodotti acquistati dal 24 al 27 novembre 2023. La carta regalo potrà essere utilizzata per un acquisto successivo sullo store Apple online o presso i negozi fisici. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.

Ph. credit: Apple.com