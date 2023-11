L’ira solare: la minaccia delle tempeste solari e l’apocalisse di Internet

Le tempeste solari, intense esplosioni di radiazione elettromagnetica e espulsioni di massa coronale dalla nostra stella, sono fenomeni noti per mettere a dura prova le comunicazioni satellitari e la rete elettrica. Tuttavia, secondo il professor Peter Becker della George Mason University, una tempesta solare particolarmente intensa potrebbe innescare una “apocalisse di Internet”.

Le particelle cariche espulse dal Sole possono distorcere il campo magnetico terrestre, influenzando le comunicazioni satellitari e altri sistemi di comunicazione. Becker avverte che il Sole sta entrando in un periodo più attivo, e se una tempesta intensa colpisse durante questo periodo, potrebbe provocare una serie di problemi per Internet.

Per prevenire potenziali danni, Becker e il suo team stanno sviluppando un sistema di allarme rapido che darebbe agli scienziati il tempo di mettere i satelliti in modalità provvisoria o spegnere i trasformatori di rete. Tuttavia, prevedere l’arrivo di queste tempeste rimane una sfida.

Nonostante la necessità di rafforzare Internet per proteggerla a lungo termine, Becker sottolinea che le aziende potrebbero non avere sufficienti incentivi. L’Internet attuale non è progettato per affrontare interferenze di questo livello, definendolo un tipo di infrastruttura “soft”. Becker avverte che tra il 2024 e il 2028, un’eruzione solare estrema potrebbe rendere l’intera Internet inattiva per settimane o addirittura mesi, provocando una possibile “recessione globale”.