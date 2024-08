Apple Watch Series 10 sta arrivando: ecco cosa aspettarsi

Tra i prodotti che verranno presentati da Apple nel corso del suo evento di settembre ci sarà anche Apple Watch Series 10. Si è a lungo parlato di questo dispositivo negli scorsi mesi. In molti si sono chiesti quali fossero le intenzioni di Apple in merito alla decima generazione. In questo articolo andiamo ad elencare tutto ciò che bisogna aspettarsi.

Se la scorsa generazione di Apple Watch è stata piuttosto silenziosa, lo stesso non si potrà dire di quella in arrivo quest’anno. Nei piani della mela morsicata c’è infatti l’idea di portare in campo qualcosa che riporti l’attenzione degli utenti sul dispositivo. Previsti diversi cambiamenti estetici e caratteristiche tecniche innovative. Ecco tutti i dettagli.

Apple Watch Series 10: le novità in arrivo

Il design della nuova generazione di Apple Watch riprenderà a grandi linee quello delle precedenti, tuttavia, ci saranno due novità importanti riguardanti le dimensioni. Entrambe le versioni da 41 mm e 45 mm riceveranno un upgrade passando rispettivamente a 45 mm e 49 mm. Nonostante l’aumento delle dimensioni delle casse, i dispositivi saranno particolarmente piacevoli da portare al polso grazie ad una sensibile riduzione dello spessore. Parlando di performance, invece, si vocifera che Apple porterà in campo un nuovo chip che permetterà al dispositivo di svolgere funzioni basate sull’AI. Infine, dovrebbe arrivare anche un nuovo sensore biometrico, anche se ancora non si hanno informazioni precise su cosa permetterà di misurare.

Ricordiamo che il nuovo Apple Watch Series 10 arriverà insieme ad altri nuovi modelli di smartwatch (SE e Ultra) nel corso del mese di settembre. La data di presentazione dei dispositivi non è ancora stata annunciata. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com