Apple Watch SE: il nuovo modello sarà fatto di plastica

Apple Watch SE è lo smartwatch entry-level della mela morsicata. Nel corso degli anni ha riscorso un grosso successo grazie al suo prezzo ridotto e alle caratteristiche molto simili rispetto ai modelli standard. Secondo varie voci, la mela morsicata sarebbe pronta per il lancio di una nuova versione del dispositivo. Questa, non sarà in alluminio come tutti i modelli SE lanciati fino ad ora, ma in plastica. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Diversi leaker hanno confermato che il nuovo Apple Watch SE potrebbe arrivare con una cassa in una speciale plastica rigida. A parlarne in queste ore, anche il noto Mark Gurman di Bloomberg. Questo sostiene che Cupertino cambierà il materiale per ridurre i costi e permettere la produzione di più colorazioni.

Apple Watch SE: ecco come sarà il prossimo modello

Il nuovo Apple Watch SE avrà lo stesso ed identico design del predecessore, la differenza starà solamente nel materiale della cassa. Per la prima volta, infatti, la mela morsicata porterà in campo una plastica rigida in varie colorazioni. Ovviamente, questa non sarà l’unica novità del dispositivo. Ci si aspetta, infatti, anche un aggiornamento del chip interno e altre migliorie minori.

Gurman sembra essere quasi certo, il dispositivo arriverà questo settembre insieme ai nuovi iPhone 16. Nonostante il suo prezzo di produzione sarà inferiore, non è ancora detto che il listino del dispositivo sul mercato sarà più basso di quello della generazione precedente. Per questa informazione bisognerà attendere la data della presentazione (ancora da annunciare). Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com