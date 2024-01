Ecco quale sarà il design di iPhone 16 Pro

E se vi dicessimo che il design di iPhone 16 Pro è stato svelato? Ebbene sì, nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio del nuovo melafonino, già è possibile dire come sarà esteticamente. Nelle scorse ore, i colleghi di MacRumors hanno avuto la possibilità di dare un occhio ai prototipi di entrambi i modelli Pro e, grazie a ciò, hanno prodotto dei mockup super realistici. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Non vi aspettate grossi stravolgimenti di design, gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno, a grandi linee, un design che ricalca quello già proposto nel 2023 per gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Tuttavia, ci saranno un paio di chicche che renderanno i dispositivi “speciali”. Andiamo a scoprirle insieme.

iPhone 16 Pro: schermi più grandi e nuovo tasto laterale

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno dotati entrambi di scocca in titanio con bordi arrotondati, esattamente come su 15 Pro e 15 Pro Max. Su entrambi i modelli, però, ci sarà un aumento delle dimensioni del display e del dispositivo in generale. Il 16 Pro avrà un display da 6,3 pollici, il 16 Pro Max avrà un display da 6,9 pollici. Il motivo di questo aumento di dimensioni sarebbe dovuto principalmente alla necessità di Apple di ottenere spazio per le nuove componenti dei melafonini. Se su iPhone 15 Pro, il teleobiettivo 5x non era presente, su iPhone 16 Pro sarà implementato proprio grazie all’aumento delle dimensioni. MacRumors ha confermato che Apple ha testato fino ad ora diverse configurazioni per i tasti laterali dei nuovi melafonini Pro. Attualmente, pare che l’idea sia quella di lasciare la configurazione come quella della precedente generazione e di aggiungere un nuovo tasto mai visto prima. Questo, si chiamerà “cattura” e servirà per registrare video.

Ricordiamo che quanto detto da MacRumors si basa sulle informazioni ricevute da fonti affidabili vicine ad Apple. Considerando, però, che mancano diversi mesi al debutto degli iPhone 16, alcune caratteristiche potrebbero ancora variare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: MacRumors.com