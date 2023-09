iOS 17: quando sarà disponibile e quali saranno i modelli supportati

Ora che Apple ha presentato la nuova gamma di iPhone 15, tutti si stanno ponendo una sola domanda, quando arriva il nuovo iOS 17? Il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo per iPhone porterà in campo una marea di novità. Il tema principale di quest’anno è la personalizzazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

iOS 17 si prospetta essere uno degli aggiornamenti per iPhone più interessanti degli ultimi tempi. Come già detto, sono molte le novità in arrivo: personalizzazione delle chiamate, invio automatico dei messaggi, creazione di adesivi live tramite le foto, modalità StandBy, NameDrop per scambiare velocemente i numeri, widget interattivi ecc. Dopo l’aggiornamento sembrerà di avere un nuovo dispositivo tra le mani! Ma quando sarà possibile scaricare il nuovo aggiornamento e quali saranno i dispositivi supportati? Ecco ciò che dice Apple.

iOS 17: ecco la data di lancio al pubblico

Apple ha comunicato ufficialmente la data di lancio al pubblico del nuovo aggiornamento ad iOS 17 per iPhone, il 18 settembre 2023. La casa non ha comunicato un orario ufficiale di rilascio, tuttavia, ogni anno viene rilasciato a partire dalle ore 19:00 italiane. Quali saranno i modelli di iPhone supportati? Ovviamente, i nuovi iPhone 15, ma anche una marea di modelli precedenti. Qui di seguito la lista ufficiale presentata da Apple:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

Max iPhone X R

iPhone SE (seconda generazione e successive)

Ricordiamo che è possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti software direttamente dal proprio iPhone tramite le impostazioni nella sezione “Generali > Aggiornamento software”.

Ph. credit: Apple.com