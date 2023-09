iPhone 15 Pro: le impronte digitali alterano il colore del titanio

I nuovi iPhone 15 sono ufficialmente arrivati sul mercato. Dei 4 modelli, i 2 Pro con nuova scocca in titanio sembrano essere quelli che stanno facendo discutere di più. Tutti si aspettavano che la nuova scocca avrebbe donato grandi benefici al dispositivo. In realtà, le prime testimonianze di chi lo ha provato dicono tutt’altro. In queste ore, proprio Apple ha avvisato gli utenti: “le impronte digitali possono alterare il colore della scocca in titanio“. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sicuramente il titanio risulta essere un materiale più resistente rispetto all’acciaio utilizzato sui precedenti modelli di iPhone Pro, tuttavia, pare che questo non abbia risolto il problema delle ditate sui dispositivi anzi, pare che la situazione sia peggiorata. I nuovi iPhone 15 Pro non solo attirano le impronte digitali, ma queste ultime alterano anche la colorazione del dispositivo!

iPhone 15 Pro: pulire costantemente il dispositivo per mantenere la colorazione originale

Se avete intenzione di utilizzare il nuovo iPhone 15 Pro senza una cover dovrete abituarvi a vedere variazioni di colore nella scocca del dispositivo. Apple ha spiegato che l’olio della pelle a contatto con il titanio dei nuovi iPhone porta ad una variazione temporanea dell’originale colorazione. Questa, in quanto temporanea, può essere ripristinata con un’accurata pulizia con un panno morbido. Il “difetto” non arreca nessun danno al dispositivo, ma solo un’imperfezione estetica che ad alcuni potrebbe infastidire. Stando alle foto trapelate sul web, pare che tutte le colorazioni siano affette da tale fenomeno.

Ricordiamo che la scocca in titanio è presente solo sui modelli Pro di iPhone 15. Le versioni base continuano a mantenere la classica scocca in alluminio. Nelle prossime ore inizieranno ad uscire online anche le prime recensioni in merito alla resistenza dei dispositivi. Il titanio rende i nuovi iPhone 15 Pro indistruttibili? Lo scopriremo molto presto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Andrew Clare via Twitter