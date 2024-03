iPhone 16 Pro: emergono i primi render CAD

Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio della nuova gamma di iPhone, interessanti informazioni in merito al loro conto stanno emergendo in questi giorni. Poche ore fa, sono trapelati online i primissimi render CAD di iPhone 16 Pro. Cosa cambia rispetto al passato?

A pubblicare le immagini dei primi render CAD è stato il sito 91Mobiles. Questo, è famoso per aver pubblicato in anticipo i CAD di diversi modelli di iPhone, poi rivelatisi veritieri. Con alte probabilità, quindi, anche quello riguardante il nuovo iPhone 16 Pro rappresenta quello che rispecchierà la realtà.

iPhone 16 Pro: pochi cambiamenti nel design, ma tanta potenza

Da come si può vedere dalle immagini, il design del nuovo iPhone 16 Pro sarà molto simile a quello degli attuali 15 Pro. Il pulsante azione appare leggermente più lungo sul nuovo modello e, sull’altro lato della scocca, compare quello che dovrebbe chiamarsi il pulsante “Capture”. Per quanto riguarda il resto, il dispositivo è leggermente più grande in quando aumenterà la diagonale del display. Si passa dai 6,1 pollici del 15 Pro ai 6,3 pollici del 16 Pro. Queste, a quanto pare, sono le uniche differenze estetiche rispetto alla generazione precedente. Le altre differenze, quelle più consistenti, riguardano le caratteristiche interne del dispositivo. Si prospetta, infatti, che Apple sorprenda tutti con novità mozzafiato.

Ricordiamo che iPhone 16 Pro, insieme a tutta la gamma 16 (4 dispositivi in totale), verranno presentati da Apple il prossimo settembre. Bisognerà attendere ancora un po’ prima di poterli toccare con mano. Ulteriori dettagli in merito alle loro funzioni trapeleranno nel corso dei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.