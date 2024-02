iPhone 16: trapela online la prima immagine del modulo fotocamera

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato dei vari design valutati da Apple per i nuovi iPhone 16. Poche ore fa, un noto leaker ha pubblicato online quella che sempre essere la prima immagine di un componente reale della fotocamera dei nuovi melafonini. Cosa ci svela?

Ebbene sì, l’immagine del modulo fotocamera di iPhone 16 sembrano confermare le voci in merito ad una disposizione diversa delle fotocamere sui melafonini in arrivo il prossimo autunno. Apple tornerà alle origini! Le fotocamere sui modelli base continueranno ad essere due, ma saranno disposte verticalmente.

iPhone 16: confermate la disposizione delle fotocamere in verticale?

Da come si può vedere dalla foto pubblicata online dal leaker Majin Bu, le fotocamere dei nuovi iPhone 16 saranno disposte verticalmente. Il modulo mostrato è davvero molto simile a quello che Apple ha già impiegato in passato per iPhone X, Xs, 11 e 12. In termini estetici, ci si aspetta che il design della fotocamera sia un mix tra quello di X e 11. In molti si stanno chiedendo se Apple cambierà la disposizione delle fotocamere anche sui modelli 16 Pro. Da ciò che si sa, rimarrà la medesima già vista sulle precedenti generazioni. Non è da escludere, però, un cambio di design.

Ricordiamo che mancano ancora diversi mesi al lancio sul mercato dei nuovi iPhone 16. Anche quest’anno sono attesi ben 4 modelli, due base e due “Pro”. Le caratteristiche definitive dei dispositivi non sono ancora state definite da Apple. Tutto, quindi, può ancora cambiare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Majin Bu via X