iPhone 16e: utenti lamentano problemi con l’audio Bluetooth

iPhone 16e è disponibile sul mercato da soli pochi giorni e già arrivano le prime lamentele. Secondo una marea di utenti che hanno acquistato il dispositivo, questo avrebbe seri problemi con l’audio Bluetooth. Di che problemi si tratta? Cosa dirà Apple a riguardo? Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Gli iPhone nuovi sono sempre un’azzardo. Non è la prima volta che un melafonino nuovo di pacca presenti problematiche. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi si tratta di problematiche software che Apple risolve prontamente con un aggiornamento. Sarà così anche per il nuovo iPhone 16e?

iPhone 16e: audio a scatti sui dispositivi Bluetooth

A lamentarsi dei problemi audio Bluetooth sono stati, nelle scorse ore, una serie di utenti. Come riportato da macrumors, numerosi possessori del nuovo iPhone 16e hanno riscontrato problemi con l’audio del dispositivo, sopratutto quando associato a dispositivi Bluetooth. A quanto pare, quanto si utilizza un qualsiasi dispositivo Bluetooth con il melafonino, l’audio inizia a scattare inspiegabilmente. Al momento pare che non ci sia nessun modo per risolvere la problematica. Coloro che hanno più di un iPhone hanno confermato che la problematica non affligge altri modelli. Si tratta, quindi, di qualche “difetto” esclusivo dei nuovi 16e.

Apple non ha ancora proferito nessuna parola in merito alla questione. Non ci è dato sapere, quindi, se i problemi audio siano causati da un errore software o da un difetto di fabbrica. Un utente che ha riscontrato la problematica si è anche recato all’Apple Store per richiedere assistenza. I tecnici hanno sostituito l’unità, ma l’utente ha confermato che la problematica affligge anche la nuova unità. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com