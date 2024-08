Nuovi Mac con chip M4 arriveranno entro la fine del 2024

La fine del 2024 sarà ricca di novità per i fan Apple. Non solo a settembre ci sarà il lancio di nuovi iPhone, Apple Watch e iPad, ma entro la fine dell’anno arriveranno anche nuovi Mac. A parlarne, in queste ore, è stato il noto Mark Gurman di Bloomberg. Scopriamo insieme quali saranno i nuovi modelli.

Apple ha aggiornato la sua gamma di MacBook Pro e iMac alla fine dello scorso anno. Nonostante ciò, Gurman crede che questi dispositivi verranno aggiornati a breve con il nuovissimo chip Apple Silicon M4. Oltre a questi, anche il Mac mini dovrebbe ricevere un’aggiornamento. Ecco tutti i dettagli.

Mac: tutti i modelli che saranno aggiornati

Attualmente, i MacBook Pro e gli iMac montano il chip M3, mentre Mac mini monta il chip M2. Come molti già sanno, Apple ha introdotto quest’anno il potentissimo chip M4. Attualmente, il chip è disponibile solo sui nuovi iPad Pro, ma presto arriverà an che su tutti i Mac appena citati. Gurman ha dichiarato che Apple intende aggiornare tali dispositivi entro la fine dell’anno e che non ci saranno ulteriori novità, tranne che per dispositivo che riceverà un aggiornamento più consistente. Considerando che gli iMac e i MacBook Pro sono stati aggiornati più recentemente, ci aspettiamo che l’aggiornamento maggiore (probabilmente del design) sarà quello di Mac mini. Il design di Mac mini non viene aggiornato dal lontano 2010. Nonostante questo sia ancora molto attuale, sarebbe ora che Apple portasse in campo qualcosa di più interessante.

Al momento non abbiamo informazioni precise in merito alle date di lancio. Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.