Perché gli italiani non sono obesi come gli americani? Le ragioni dietro un divario sorprendente

L’obesità è una vera e propria epidemia globale, ma colpisce con intensità molto diversa da Paese a Paese. Negli Stati Uniti, oltre il 40% degli adulti è obeso, mentre in Italia la percentuale si aggira intorno al 10%. Come mai due società moderne, con accesso simile ai beni di consumo, mostrano una differenza così marcata?

Una delle risposte principali si trova a tavola. L’Italia è la patria della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Questo stile alimentare, basato su verdure, legumi, cereali integrali, olio d’oliva e moderate quantità di carne e pesce, aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, diabete e obesità.

Obesità: perché colpisce meno gli italiani rispetto agli americani

A differenza della cultura del “fast food” dominante negli USA, gli italiani mantengono un legame profondo con la cucina casalinga e i pasti regolari, spesso consumati in compagnia. Il concetto di “porzione gigante” è poco diffuso, così come l’abitudine di mangiare in auto o davanti alla TV, pratica comune oltreoceano.

Anche la cultura del movimento quotidiano gioca un ruolo importante. In molte città italiane, soprattutto nei centri storici, ci si sposta ancora a piedi o in bicicletta. Al contrario, la struttura urbanistica americana, basata sull’automobile, riduce drasticamente le occasioni di attività fisica spontanea.

C’è poi un aspetto culturale più sottile: in Italia, l’aspetto estetico e la cura del corpo sono ancora considerati importanti valori sociali. Questo si riflette anche in una maggiore attenzione al proprio peso e benessere, sin da giovani. L’immagine corporea è influenzata da modelli diversi rispetto a quelli prevalenti in altri contesti.

Promuovere i punti di forza della nostra tradizione alimentare

Anche le politiche sanitarie e scolastiche contribuiscono: sebbene non perfette, in Italia sono presenti programmi di educazione alimentare nelle scuole, campagne contro la sedentarietà e un sistema sanitario che incoraggia la prevenzione.

Tuttavia, il divario si sta assottigliando. L’obesità infantile è in aumento anche in Italia, complice l’abbandono delle abitudini alimentari tradizionali e l’aumento del consumo di cibi ultraprocessati. Il rischio è che il modello americano venga importato senza filtri, con conseguenze a lungo termine.

In conclusione, gli italiani non sono “geneticamente immuni” all’obesità: il loro vantaggio è culturale, sociale e legato alle abitudini quotidiane. Ma per conservarlo, sarà fondamentale proteggere e promuovere i punti di forza della nostra tradizione alimentare, prima che sia troppo tardi.

Foto di Sue Park da Pixabay