Ecco qual è il modello di iPhone 15 più richiesto dagli utenti

Lo scorso venerdì 15 settembre, si sono aperti i preordini dei 4 nuovi iPhone 15 presentati da Apple. Come ogni anno, milioni di utenti si sono recati sul sito della casa e delle principali catene di elettronica per prenotare i smartphone e riceverli il prima possibile. Quale sarà stato il modello più richiesto dalla clientela? Ce lo svela un noto analista!

A differenza di quanto si pensava, l’intera gamma di iPhone 15 non ha subito aumenti di prezzo nel nostro paese anzi, il prezzo è diminuito rispetto ai modelli dello scorso anno. Questo, ovviamente, ha dato un ulteriore spinta ai preordini che, dalle prime notizie, sembrano essere stati molto numerosi. Poche ore fa, il noto analista Ming-Chi Kuo ha deciso di fare il punto della situazione sulla richiesta dei vari modelli. Ecco cosa ha detto.

iPhone 15 Pro Max è il modello più gettonato di quest’anno

Ebbene sì, stando alle prime stime dell’analista, iPhone 15 Pro Max risulta essere il modello di iPhone più prenotato dagli utenti e, in generale, anche quello più richiesto. I prezzi alti non spaventano i clienti, il top di gamma degli smartphone Apple, con le sue caratteristiche nuove e la memoria base da 256 GB ha conquistato il cuore della maggior parte degli utenti. Il modello più penalizzato, invece, pare essere il 15 Pro che ha mantenuto una memoria base da 128 GB e nessun particolare upgrade di fotocamera. I modelli base, invece, hanno avuto la stessa richiesta avuta lo scorso anno per i modelli 14 base.

Apple non ha comunicato nulla di ufficiale in merito ai preordini dei nuovi melafonini. Quanto detto è semplicemente quanto stimato dal noto analista. Considerando quanto detto, non ci sorprenderebbe se i nuovi iPhone 15 Pro Max, in particolare il taglio base con 256 GB di memoria, fossero difficili da trovare nei negozi nelle settimane successive al debutto. Se siete interessati al modello e non avete ancora proceduto a prenotarne un’unità, il consiglio è quello di riservane una prima che sia troppo tardi! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com