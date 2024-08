La produzione degli iPad pieghevoli è in ritardo

Si parla di dispositivi pieghevoli della mela morsicata da oramai diversi anni. Ad oggi, l’azienda non ha ancora accennato nulla in merito ad prodotto con questa caratteristica. L’interesse della casa ad entrare nel mercato è concreto e secondo diversi analisti e leaker, l’azienda sta lavorando sodo per accorciare i tempi. L’inconveniente, però, è sempre dietro l’angolo. Il primo iPad pieghevole arriverà sul mercato più tardi del previsto.

A dare questa interessante informazione è stato il noto analista Jeff Pu. Questo aveva inizialmente dichiarato che il primo dispositivo pieghevole della mela morsicata sarebbe arrivato sugli scaffali tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Poche ore fa, questo ha ritrattato dicendo che, a causa di problemi di produzione, Apple si è vista costretta a rimandare il lancio.

iPad pieghevole: non arriverà prima del 2026

Ebbene sì, bisognerà aspettare ancora un bel po’ per vedere quali saranno le caratteristiche del primo iPad pieghevole. Secondo gli analisti, il tablet sarà il primo dispositivo Apple ad avere la caratteristica di essere pieghevole. Per metterci le mani su, però, bisognerà attendere l’ultima parte del 2026. La causa, ovviamente, sarebbe la produzione del display che starebbe causando non pochi problemi ad Apple.

Sono davvero poche, le informazioni trapelate in merito al tablet pieghevole. L’analista ha confermato che il display del dispositivo da aperto sarà molto ampio (20,3 pollici). Le caratteristiche tecniche, anche se non confermate, saranno sicuramente di alto livello, così come il prezzo. Riuscirà Apple a risolvere le problematiche relative al display? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com