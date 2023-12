Alimentazione: cosa succede al nostro corpo quando diventiamo vegani?

Il passaggio al veganismo rappresenta una scelta significativa che va oltre la dieta, influenzando profondamente il corpo e il benessere complessivo. Essa comporta l’eliminazione di tutti i prodotti di origine animale dalla dieta, compresi carne, latticini, uova e miele. Questo cambiamento può avere impatti notevoli sul corpo, influenzando vari aspetti della salute.

Una dieta vegana correttamente pianificata è infatti ricca di alimenti caratterizzati da una bassa densità energetica, oltre che da un robusto apporto di fibra, vitamine, minerali e fitonutrienti, sensibilmente superiore rispetto ad altri regimi dietetici. Uno degli effetti positivi del veganismo riguarda la salute cardiovascolare. Dieta priva di carne e ricca di frutta, verdura, noci e cereali integrali è associata a un minor rischio di malattie cardiache. I vegani spesso registrano livelli più bassi di pressione sanguigna e colesterolo, riducendo così le probabilità di sviluppare patologie cardiache.

Cosa succede al nostro corpo quando diventiamo vegani?

Il passaggio al veganismo richiede una pianificazione attenta per garantire un adeguato apporto di nutrienti essenziali. Poiché alcuni nutrienti come la vitamina B12, il ferro e lo zinco sono più abbondanti negli alimenti di origine animale, i vegani devono trovare alternative o integratori per evitare carenze nutrizionali. L’adozione di una dieta vegana può influire sulla salute del tratto digestivo. Il maggior consumo di fibre derivanti da frutta, verdura e cereali integrali può favorire la regolarità intestinale, ma alcuni individui potrebbero sperimentare un periodo di adattamento durante il quale il sistema digestivo si abitua a una maggiore quantità di fibre.

Molti individui notano cambiamenti nel peso corporeo durante la transizione al veganismo. Alcune persone perdono peso a causa dell’abbondanza di alimenti a basso contenuto calorico, mentre altre potrebbero aumentare di peso a causa di scelte alimentari meno nutrienti. La chiave sta nell’equilibrare correttamente la dieta per soddisfare le esigenze caloriche individuali. Una dieta vegana ricca di antiossidanti provenienti da frutta e verdura può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle. Gli antiossidanti contrastano i danni causati dai radicali liberi, contribuendo a una pelle più sana e luminosa. Inoltre, alcuni individui riferiscono una maggiore energia e vitalità dopo aver adottato uno stile di vita vegano.

In conclusione, il passaggio al veganismo può comportare una serie di cambiamenti nel corpo, influenzando positivamente la salute cardiovascolare, la digestione e l’aspetto generale. Tuttavia, è essenziale pianificare attentamente la dieta per evitare carenze nutrizionali. Consultare un professionista della salute o un nutrizionista può essere utile per garantire che la transizione al veganismo sia sana e sostenibile nel lungo termine.

Immagine di wirestock su Freepik