Allirajah Subaskaran: Vantaggi della eSIM

Allirajah Subaskaran è il fondatore di Lyca Mobile, il principale operatore mobile virtuale internazionale. Dopo aver aperto la strada all’industria globale delle telecomunicazioni, mettendo in contatto familiari e amici a prescindere dalle distanze, Allirajah Subashkaran è oggi presidente di Lyca Group, un conglomerato di aziende che operano in una vasta gamma di settori diversi, tra cui telecomunicazioni, intrattenimento, media, marketing, servizi finanziari, sanità, viaggi e ospitalità.

Questo articolo analizza la diffusione delle eSIM, esplorando i vantaggi che queste offrono ai clienti della telefonia mobile.

In un mondo sempre più digitalizzato, con la tecnologia che avanza alla velocità della luce, il modo in cui le persone comunicano tra loro si sta evolvendo rapidamente. Gli smartphone sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo e l’integrazione delle schede SIM elettroniche (eSIM) rende ancora più facile per le persone rimanere connesse ovunque si trovino.

Lyca Mobile è oggi uno dei principali fornitori di reti mobili del Regno Unito. L’azienda ha abbracciato la tecnologia eSIM, sfruttandola per offrire ai clienti maggiore comodità e flessibilità.

Con una scheda SIM elettronica integrata nel telefono o nel tablet, la tecnologia eSIM elimina la necessità di una scheda SIM fisica. Una eSIM consente all’utente di attivare il proprio piano a consumo (PAYG) senza la necessità di una carta SIM fisica, rendendola un’opzione interessante per i consumatori che desiderano utilizzare più numeri su un unico dispositivo o passare da un operatore all’altro. Con una eSIM, i clienti possono attivare il loro piano in modo rapido e semplice tramite un’applicazione mobile o un codice QR.

Dal punto di vista del cliente, le eSIM presentano molteplici vantaggi, tra cui una maggiore sicurezza, convenienza e flessibilità. Per i clienti a consumo, i vantaggi sono ancora più evidenti.

Uno dei maggiori vantaggi della tecnologia eSIM è la sua convenienza, in quanto consente ai clienti a consumo di connettersi a una rete senza bisogno di una carta SIM fisica. La tecnologia eSIM offre ai clienti una maggiore flessibilità, consentendo loro di attivare e disattivare i piani di rete mobile in modo rapido e semplice. L’utilizzo di una eSIM significa che i clienti devono pagare solo i servizi e i dati di cui hanno bisogno, senza preoccuparsi di acquistare e scambiare le carte SIM fisiche.

Lyca Mobile è specializzata nel fornire ai clienti opzioni eSIM a prezzi accessibili, consentendo alle persone di rimanere in contatto con amici e familiari in tutto il mondo a un costo inferiore. La soluzione eSIM di Lyca Mobile è anche facile e veloce da configurare: il processo di configurazione integrato permette ai clienti di attivare il servizio istantaneamente tramite un codice QR, consentendo loro di connettersi al proprio mondo mentre sono in viaggio.

Il servizio eSIM di Lyca Mobile offre ai clienti la comodità di sfruttare l’opzione dual-SIM, consentendo loro di utilizzare due diversi profili eSIM su un unico dispositivo e di passare da uno all’altro a seconda delle necessità, ovunque si trovino. Ciò significa che i clienti di Lyca Mobile possono tenere tutti i loro contatti in un unicamemoria, godendo di una connettività continua in movimento.

Le eSIM offrono anche una maggiore sicurezza, rendendole la scelta sicura per i consumatori. Grazie all’avanzata tecnologia di crittografia, le eSIM proteggono gli utenti da accessi non autorizzati, proteggendoli da frodi e furti di identità e garantendo che il dispositivo non possa essere facilmente violato o clonato.

Per la maggior parte dei clienti, il risparmio economico è una priorità assoluta. La tecnologia eSIM consente agli utenti di risparmiare in diversi modi. In primo luogo, le eSIM sono più durevoli delle SIM fisiche e quindi meno soggette a danni o perdite, eliminando le spese e gli inconvenienti associati alla sostituzione delle SIM fisiche. In secondo luogo, le eSIM consentono ai clienti di essere più selettivi riguardo ai servizi e ai dati che pagano, aiutando gli utenti a contenere i costi. I clienti Lyca Mobile eSIM possono usufruire di alcune delle tariffe più competitive oggi disponibili, riducendo ulteriormente i costi della telefonia mobile. Senza contratto o costi di attivazione, l’opzione eSIM di Lyca Mobile consente agli utenti di usufruire del servizio senza costi aggiuntivi.

I servizi eSIM di Lyca Mobile consentono ai clienti di godere della comodità di gestire i pagamenti mobili in movimento senza dover ricorrere a noiosi processi di configurazione o a SIM fisiche; il servizio offre ai clienti il pieno controllo delle spese e un trasferimento sicuro dei dati, rendendolo l’opzione ideale per le vacanze all’estero, i viaggi d’affari o ogni volta che gli utenti desiderano tenere sotto controllo le proprie spese.

Le eSIM stanno diventando sempre più popolari tra i viaggiatori abituali, consentendo loro di rimanere connessi ovunque e in qualsiasi momento, indipendentemente dalla frequenza o dall’improvviso cambiamento di località. Le eSIM facilitano gli spostamenti, in particolare per coloro che fanno regolarmente la spola tra due Paesi, e rappresentano un’opzione eccellente per gli espatriati e i viaggiatori d’affari che visitano spesso il proprio Paese d’origine.

Con un dispositivo mobile compatibile con le eSIM, i clienti possono godere di una connettività immediata indipendentemente dalla loro posizione. Una volta installata sul dispositivo, la eSIM è sempre disponibile e pronta all’uso, fornendo una copertura di rete e un accesso a Internet immediati.

Infine, in un mondo in cui i consumatori sono sempre più attenti alla società e all’ambiente, la tecnologia eSIM presenta notevoli vantaggi ecologici, eliminando la necessità di produrre, trasportare e smaltire le schede SIM fisiche, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dei fornitori di reti mobili e offrendo ai consumatori opzioni più ecologiche e rispettose dell’ambiente.

Foto di Rodion Kutsaiev su Unsplash