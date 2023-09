Cancro: lo screening sembrerebbe non allungare la vita

Un recente studio ha sollevato dubbi sull’efficacia dello screening del cancro, suggerendo che potrebbe non prolungare in modo significativo la vita dei pazienti. Tuttavia, numerosi esperti nel campo della medicina hanno espresso preoccupazioni riguardo alla metodologia e all’interpretazione dei dati utilizzati nello studio. Sappiamo bene che l’obiettivo è catturare il cancro il prima possibile, rendendolo più facile da curare e salvando così vite umane. Lo studio ha coinvolto 2,1 milioni di persone, che hanno esaminato sei test per quattro tipi di cancro: seno, polmone, prostata e colon-retto.

Come abbiamo già detto in precedenza uno degli elementi più controversi dello studio è stata la sua metodologia. Gli esperti hanno evidenziato che il campione di pazienti potrebbe non essere stato rappresentativo della popolazione generale, limitando la validità dei risultati. Inoltre, la durata dello studio potrebbe non essere sufficientemente lunga per catturare l’effetto a lungo termine dello screening. Questi fattori possono influenzare in modo significativo le conclusioni dello studio e sollevano interrogativi sulla sua validità scientifica.

Allungare la vita, lo screening del cancro sembrerebbero non funzionare

L’analisi ha rivelato che solo un test di screening del cancro del colon-retto, noto come sigmoidoscopia, che prevede l’uso di un endoscopio per osservare la parte inferiore dell’intestino crasso, sembrava prolungare la vita delle persone in media di circa tre mesi. Quindi questo significa che lo screening del cancro non salva vite umane? Non proprio, a causa delle principali limitazioni nel modo in cui è stato progettato lo studio. Sebbene gli studi randomizzati possano aiutare a valutare l’efficacia dello screening, gli esperti hanno affermato che sarebbe stato utile utilizzare anche dati del mondo reale non raccolti in un contesto controllato come uno studio. Le persone che partecipano agli RCT tendono ad essere più sane e più benestanti al basale, il che può potenzialmente distorcere i loro tassi di mortalità, e i dati del mondo reale potrebbero essere estratti da gruppi di persone molto più ampi.

Un’altra critica fondamentale si riferisce alle limitazioni intrinseche alla progettazione dello studio. Ad esempio, potrebbe esserci stata una mancanza di uniformità nella somministrazione degli esami di screening o nelle procedure di follow-up, potenzialmente influenzando i risultati. Inoltre, la popolazione di pazienti coinvolta potrebbe essere già stata ad alto rischio o avere caratteristiche specifiche che avrebbero potuto alterare i risultati dello studio. Gli esperti sottolineano l’importanza di contestualizzare i risultati dello studio all’interno del panorama clinico generale. Molti sottolineano che lo screening del cancro ha dimostrato di essere efficace in una vasta gamma di casi, contribuendo ad individuare precocemente tumori negli stadi iniziali e migliorando le possibilità di guarigione. Pertanto, è essenziale evitare di generalizzare eccessivamente i risultati di uno studio isolato.

Nonostante le critiche a questo studio specifico, gli esperti sono concordi nel sottolineare l’importanza cruciale dello screening del cancro. Gli esami di screening hanno dimostrato di salvare vite umane attraverso la diagnosi precoce e l’intervento tempestivo. Riconoscere l’importanza di queste pratiche nella prevenzione e nella gestione del cancro rimane fondamentale per la salute pubblica. È essenziale considerare questi risultati all’interno del contesto clinico più ampio, riconoscendo l’importanza cruciale dello screening del cancro nella prevenzione e nella gestione della malattia. Sulla base di prove consolidate e di studi approfonditi, gli esperti continuano a sottolineare l’importanza di questi esami nella salvaguardia della salute pubblica.

Foto di Konstantin Kolosov da Pixabay