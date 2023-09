Amazon: ecco le offerte lampo che fanno girare la testa

Nuovo giorno, nuove offerte pazzesche su Amazon. Il noto e-commerce ha appena lanciato una nuova serie di promo lampo da far girare letteralmente la testa. Se siete in cerca di un prodotto tecnologico a prezzo conveniente, questo potrebbe essere il momento adatto per procedere all’acquisto! In questo articolo andiamo ad elencarvi le proposte decisamente più interessanti!

Le promozioni che vedrete sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni da non farsi sfuggire

ASUS Vivobook 15 F1502ZA-EJ1380W , notebook con display da 15,6 pollici Antiglare, processore Intel Core di 12esima generazione i5-1235U, memoria RAM 8 GB, SSD da 512 GB PCIE, sistema operativo Windows 11 Home, grafica Intel Iris Xe. Colorazione argento in promozione a soli 549,00 euro , invece di 749,00 euro. – , notebook con display da 15,6 pollici Antiglare, processore Intel Core di 12esima generazione i5-1235U, memoria RAM 8 GB, SSD da 512 GB PCIE, sistema operativo Windows 11 Home, grafica Intel Iris Xe. Colorazione argento in promozione a soli, invece di 749,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

LEFANT M210-Pro robot aspirapolvere con potenza di aspirazione 2200 Pa, senza fili, design ultra sottile,Wi-Fi, app dedicata, compatibile con Alexa, 120 minuti di autonomia con una sola ricarica,6 modalità di pulizia, ideale per pulizia di peli di animali domestici e pavimenti duri. In offerta a soli 99,99 euro , invece di 229,99 euro. – robot aspirapolvere con potenza di aspirazione 2200 Pa, senza fili, design ultra sottile,Wi-Fi, app dedicata, compatibile con Alexa, 120 minuti di autonomia con una sola ricarica,6 modalità di pulizia, ideale per pulizia di peli di animali domestici e pavimenti duri. In offerta a soli, invece di 229,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

Motorola moto e13 , smartphone con batteria 5000 mAh, Dolby Atmos Stereo speakers, fotocamera da 13 MP, memoria RAM da 2 GB, memoria interna da 64 GB espandibile, display da 6,5 pollici HD+, Dual SIM, sistema operativo Android 13. Colorazione Cosmic Black in promozione a soli 76,90 euro , invece di 129,90 euro. – , smartphone con batteria 5000 mAh, Dolby Atmos Stereo speakers, fotocamera da 13 MP, memoria RAM da 2 GB, memoria interna da 64 GB espandibile, display da 6,5 pollici HD+, Dual SIM, sistema operativo Android 13. Colorazione Cosmic Black in promozione a soli, invece di 129,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

Samsung Galaxy Buds Live, auricolari true wireless open-type, configurazione in-ear, tre microfoni, controlli touch, ricarica wireless, cancellazione attiva del rumore. Colorazione Mystic Bronze, versione italiana in promozione a soli 79,99 euro, invece di 169,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

