Anker Solix Solarbank 2: capacità maggiorata e microinverter integrato

Anker Solix è a tutti gli effetti uno dei marchi leader per le soluzioni elettriche da balcone o da giardino, consapevole del grandissimo successo riscontrato nel corso degli ultimi anni, oggi ha rilasciato la nuova versione, l’Anker Solix Solarbank 2, che punta a fissare nuovi standard per quanto riguarda le prestazioni, la semplicità d’uso e l’efficienza.

Arrivano sul mercato esattamente tre modelli di Solarbank 2, con il focus più che altro su Solarbank 2 Pro, variante con quattro tracker MPP da 600 watt l’uno, ed una potenza complessiva di ben 2400W. Ciò le permette di collegare ben quattro moduli solari in parallelo, assomigliando sempre di più ad un impianto fotovoltaico da tetto, con la possibilità (in alcuni casi) di immettere gli 800 watt previsti dalla legge nella rete domestica, ed accumulare i restanti all’interno del Solarbank 2 Pro, in modo da poterli utilizzare in un secondo momento.

Le batterie aggiuntive sono impilabili, disponibili opzionalmente fino ad un massimo di 5, con la possibilità di immagazzinare un massimo di 9,6kWh, ricordando comunque essere realizzate in LFP (litio ferro fosfato) dalla lunga durata (mantengono più dell’80% delle prestazioni originarie anche dopo 6000 cicli di ricarica).

Anker Solix Solarbank 2: installazione e prezzo

L’installazione è estremamente semplice, bastano meno di due ore per accedere direttamente tutte le sue funzionalità, con la presenza del microinverter integrato, inoltre, non saranno necessari cablaggi aggiuntivi, risultando facilmente installabile da tutti gli utenti. La potenza di uscita corrisponderà sempre alla richiesta della casa, e nel momento in cui si dovesse registrare una variazione, Anker Solix Solarbank 2 risponderà nel giro di 3 secondi, modificandola fino a raggiungere il livello desiderato (il risparmio annuo si aggira sui 1286 euro).

Il prezzo di vendita parte da 1399 euro di listino per Solarbank 2 Plus, fino a 1599 euro per il Solarbank 2 Pro. Fino al 30 giugno entrambi i modelli saranno scontati di 200 euro, e gli utenti riceveranno gratis lo Smart Meter, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 129 euro.