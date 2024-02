Zephyr, l’aereo a energia solare che rivoluzionerà la sorveglianza terrestre

Immagina un velivolo silenzioso, con un’apertura alare pari a quella di un piccolo aereo passeggeri, ma dal peso inferiore a un adulto medio. Un gigante silenzioso che sorvola la Terra dalla stratosfera, a 24.000 metri di altitudine, al di là dello spazio aereo regolamentato. Questo è Zephyr, l’aereo a energia solare che promette di rivoluzionare il modo in cui guardiamo il nostro pianeta.

Zephyr non è un semplice aereo. È un concentrato di tecnologia aerospaziale progettato per volare 24 ore su 24, ricaricando le batterie durante il giorno grazie ai suoi pannelli solari e utilizzando l’energia immagazzinata di notte. La sua capacità di rimanere in aria per lunghi periodi lo rende ideale per una varietà di missioni di sorveglianza, tra cui:

Monitoraggio ambientale: Zephyr può monitorare in tempo reale incendi boschivi, inondazioni e altri eventi naturali, fornendo dati preziosi per la gestione delle emergenze e la prevenzione dei disastri.

Sorveglianza delle frontiere: L'aereo può essere utilizzato per pattugliare le frontiere terrestri e marittime, contrastando il contrabbando, la pirateria e l'immigrazione illegale.

Connettività wifi: Zephyr ha il potenziale di rivoluzionare l'accesso a internet in aree remote, fornendo connettività wifi ad alta velocità a zone rurali e isolate.

L’entrata in servizio commerciale di Zephyr è prevista per il 2025, in attesa della certificazione da parte delle autorità aeronautiche. Il Kenya è stato scelto come sede del primo “porto di Aalto”, da cui lo Zephyr decollerà. Aalto, la startup che ha progettato e costruito l’aereo, prevede di costruire quattro o cinque basi in tutto il mondo.

Ottenere l’approvazione da parte delle autorità aeronautiche è una sfida per tutte le aziende che sviluppano alianti stratosferici. Tuttavia, il potenziale di Zephyr è enorme e la sua entrata in servizio potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nella tecnologia aerospaziale.

Zephyr rappresenta un passo avanti significativo nella sorveglianza terrestre. Con la sua capacità di volare per lunghi periodi, di monitorare vaste aree e di fornire connettività internet, questo aereo a energia solare è destinato a giocare un ruolo importante nel futuro del nostro pianeta.