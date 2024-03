Vision Pro: prime informazioni sul lancio in Italia

Vision Pro è arrivato sul mercato USA ad inizio febbraio. Le recensioni di coloro che lo hanno acquistato e provato a lungo non hanno fatto altro che aumentare la curiosità in coloro che abitano in paesi dove il prodotto ancora non è disponibile. Ricordiamo che quando Apple ha presentato il visore ha precisato che questo sarebbe arrivato successivamente, sempre nel 2024, anche in altri paesi. Ad oggi, però, la casa non ha ancora comunicato nulla di ufficiale a riguardo. Un noto analista, però, ha deciso di sbilanciarsi a riguardo. Ecco cosa ha detto.

Il noto analista di cui parliamo e Ming-Chi Kuo, conosciuto per aver anticipato diverse mosse Apple nel corso degli anni. Secondo l’uomo, Apple starebbe pianificando di lanciare il visore Apple in altri paesi in cui si parla inglese, ma anche in paesi quali Germania, Francia, Italia e Spagna.

Vision Pro potrebbe arrivare in Italia prima del previsto

Kuo sembra avere le idee ben chiare, Apple lancerà Vision Pro in nuovi paesi prima del WWDC 2024 di giugno. L’analista ha comunicato che la domanda del prodotto negli USA è calata rispetto ai primi giorni dopo il lancio. L’arrivo negli altri paesi potrebbe rianimare un po’ le cose. In molti non vedono l’ora di mettere le mani sul costoso gioiellino. Secondo le stime dell’analista, la casa piazzerà dai 200.000 ai 250.000 Vision Pro nel corso del 2024, più delle stime iniziali di Apple pari a 150.000/200.000 unità.

L’analista ha anche parlato della tanto chiacchierata seconda generazione del dispositivo. Questo ha comunicato che al momento Apple non ha ancora iniziato a lavorarci su e che, quindi, questo non arriverà prima del 2027. Tuttavia, una versione “modificata” dell’attuale Vision Pro di Apple potrebbe arrivare in campo il prossimo anno ad un prezzo leggermente più basso a quello attuale. Come andrà a finire? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com