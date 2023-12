Apple pianifica di produrre oltre 50 milioni di iPhone in India entro 3 anni

Apple sta intensificando i suoi sforzi di produzione in India e prevede di trasferire oltre il 25% della sua produzione globale di iPhone nel Paese entro i prossimi due o tre anni, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. L’azienda ha già costruito più iPhone 15 in India rispetto a qualsiasi modello precedente.

Inizialmente, il progresso in India è stato lento a causa di problemi infrastrutturali e di sindacati potenti che hanno influenzato la definizione di norme sul lavoro più restrittive. Tuttavia, la spinta in India sembra procedere bene, e sia Foxconn che altri fornitori Apple stanno preparando il terreno per una futura espansione.

Il ministro del Commercio indiano aveva dichiarato all’inizio del 2023 che Apple mirava a produrre il 25% dei suoi telefoni in India, e questo recente annuncio sembra confermare l’impegno dell’azienda verso tale obiettivo. La decisione di diversificare la produzione in India è parte della strategia di Apple per ridurre i rischi legati alla catena di approvvigionamento, soprattutto considerando le tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Attualmente, Foxconn produce già più iPhone 15 rispetto ai modelli precedenti nel suo stabilimento nel Tamil Nadu, India. La produzione in India è stata in passato in ritardo rispetto a quella cinese, ma l’iPhone 14 ha segnato un cambiamento significativo, iniziando la produzione contemporaneamente alla Cina. Gli iPhone 15 costruiti in India erano disponibili nei negozi al momento del lancio.

La decisione di aumentare la produzione in India riflette anche le delicate relazioni tra Stati Uniti e Cina, con l’industria tecnologica che cerca di mitigare i rischi di interruzioni nella catena di approvvigionamento. Apple continua a sottolineare l’importanza della Cina, rappresentando circa il 19% delle sue entrate totali, ma la diversificazione geografica della produzione sembra essere una strategia chiave per l’azienda nel contesto delle attuali dinamiche geopolitiche.

