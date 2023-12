Il Baccalà: un piacere gustoso che trascende il Natale

Il baccalà, un pesce salato e secco, è da lungo tempo una presenza culinaria fondamentale nelle tavole natalizie di molte culture. Tuttavia, la sua versatilità e le sue proprietà nutritive lo rendono un alimento apprezzato e consumato tutto l’anno. Deriva dal merluzzo dell’Atlantico o merluzzo bianco, Famiglia Gadidae, porta con sé secoli di tradizione e un’incredibile varietà di usi culinari.

È un alimento in apparenza calorico, ma va considerato il coefficiente di reidratazione prima della cottura. Apprezzabile il contenuto in acidi grassi insaturi, gli Omega-3/6/9, oltre al basso apporto di grassi saturi che lo rende adatto ai regimi contro le dislipidemie. Tra i minerali ritroviamo calcio e fosforo per le ossa, cuore e muscoli, ferro importante per i soggetti anemici e lo iodio che interessa il buon funzionamento della tiroide.

Natale, il baccalà un piacere gustoso oltre le feste

Il baccalà ha una storia ricca che risale a secoli fa, quando i marinai norvegesi iniziarono a conservare il pesce attraverso la salatura e l’essiccazione. Questa pratica ha consentito al baccalà di diventare un’importante fonte di cibo nei lunghi mesi invernali. Nel corso del tempo, il baccalà ha guadagnato popolarità in diverse cucine, diventando una tradizione culinaria natalizia in molte famiglie. Ciò che rende il baccalà così apprezzato è la sua versatilità in cucina. Può essere cucinato in una varietà di modi, tra cui bollito, fritto, al forno o grigliato. Le sue carni tenere e saporite si prestano a molte preparazioni, da zuppe e stufati a piatti più elaborati. Questa flessibilità culinaria lo rende un ingrediente ideale per soddisfare i gusti di una vasta gamma di palati.

È diventato un piatto internazionale, con diverse interpretazioni culinarie in tutto il mondo. Dalla tradizionale baccalà alla vicentina italiana al bacalao spagnolo, ogni cultura ha sviluppato ricette uniche che celebrano questo pesce. La sua presenza nelle cucine globali è la prova della sua adattabilità e della sua capacità di arricchire le tradizioni gastronomiche di molte comunità. Data la crescente preoccupazione per la sostenibilità ambientale, la pesca del baccalà è stata oggetto di attenzione. Molte aziende si sono impegnate a implementare pratiche di pesca sostenibili per garantire la conservazione delle risorse marine. La consapevolezza crescente dei consumatori sulla provenienza del cibo ha spinto l’industria del baccalà a adottare pratiche più sostenibili nel rispetto degli ecosistemi marini.

In conclusione, il baccalà è molto più di un piatto natalizio; è un elemento culinario che ha resistito alle prove del tempo, affascinando generazioni con il suo sapore inconfondibile e le sue molteplici possibilità in cucina. La sua presenza nelle tavole di tutto il mondo durante tutto l’anno è una testimonianza della sua adattabilità e della sua capacità di arricchire la nostra esperienza gastronomica, unendo le tradizioni in un abbraccio di gusto e storia.

Immagine di stockking su Freepik