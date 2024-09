Banana: la buccia come ingrediente in tutto

Cucinare è da molti considerati una cosa molto divertente in quanto ci si può sbizzarrire in molti modi cercando di inventare nuovi piatti o delle varianti di quelli vecchi. L’uso degli ingredienti non è qualcosa di scolpito nella roccia, ma se si sa quello che si sta facendo, molte cose si possono modificare, dando vita a qualcosa di anche più salutare a volte. Un esempio perfetto e con la banana, e a dire il vero con la buccia della stessa.

In cucina si usano tranquillamente le bucce di molti frutti, ma quella della banana non è esattamente la più usata, eppure sempre più spesso viene consigliati. Studi precedenti hanno visto come aggiungere all’impasto di biscotti della farina della suddetta buccia aiuti a risaltarne in sapori con più apporti nutritivi come magnesio, potassio, fibre e altro ancora; la concentrazione perfetta che è stata trovata è del 7,5%. Ma non vale solo per i biscotti.

Usare la buccia di banana negli impasti

Ormai si parla di introdurre la buccia della banana, sotto forma di farina però, dentro i biscotti, come già detto, ma anche torte e addirittura pasta. Oltre ai nutrienti può aiutare a fornire un colore più acceso naturalmente, cosa sempre apprezzata. Ma si può anche sfruttare come una sorta di spezia o a usarla come sostituto vegano della carne, ma qui ci si addentra in ambienti culinari non adatti a tutti.

Perché sfruttare così tanto la buccia della banana? Per i nutrienti appunto. Integrarla nel pane vuol dire avere a disposizione più proteine, carboidrati e grassi. Non tutti hanno bisogno di integrare la propria dieta con i suddetti nutrienti, ma per altri sono importanti.