Bullismo Infantile Collegato a Sfiducia e Problemi di Salute Mentale nell’Adolescenza

Un nuovo studio, condotto in collaborazione dall’UCLA Health e dall’Università di Glasgow, ha scoperto che i giovani adolescenti che sviluppano una forte sfiducia verso le altre persone a causa del bullismo infantile hanno sostanzialmente maggiori probabilità di avere problemi significativi di salute mentale una volta entrati nell’età adulta rispetto a quelli adolescenti che non sviluppano problemi di fiducia interpersonale.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Mental Health il 13 febbraio, si ritiene sia il primo a esaminare il legame tra bullismo tra pari, sfiducia interpersonale e il conseguente sviluppo di problemi di salute mentale, come ansia, depressione, iperattività e rabbia.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di 10.000 bambini nel Regno Unito che sono stati studiati per quasi due decenni nell’ambito del Millennium Cohort Study.

Ecco alcuni dei risultati chiave dello studio:

I risultati dello studio potrebbero aiutare le scuole e altre istituzioni a sviluppare nuovi interventi basati sull’evidenza per contrastare gli impatti negativi del bullismo sulla salute mentale.

L’autore senior dello studio, il dottor George Slavich, che dirige il Laboratorio per la valutazione e la ricerca sullo stress dell’UCLA Health, ha affermato:

“Ci sono pochi argomenti di salute pubblica più importanti della salute mentale dei giovani in questo momento. Per aiutare gli adolescenti a raggiungere il loro massimo potenziale, dobbiamo investire nella ricerca che identifichi i fattori di rischio per la cattiva salute e che traduca questa conoscenza in programmi di prevenzione che possano migliorare la salute e la resilienza per tutta la vita.