CES 2024: Wehead, il volto di ChatGPT, una rivoluzione estetica nell’Intelligenza Artificiale

Il CES 2024 di Las Vegas è stato testimone della sconcertante introduzione di Wehead, l’avatar che ha dato un volto tangibile a ChatGPT, suscitando reazioni miste di inquietudine e affascinazione tra gli spettatori. Wehead, un capolavoro di design che sembra un patchwork di schermi di smartphone integrati in un busto, è il tesoro di questa edizione della fiera.

Sviluppato da Wehead, l’azienda dietro questa audace creazione, l’avatar va oltre l’originario concetto di un sistema di assistenza telefonica, regalando a ChatGPT una presenza fisica con espressioni facciali e movimenti coordinati. Durante le discussioni, la testa robotica mostra varie espressioni, offrendo un’esperienza che va dal fascinoso all’inquietante.

The WEHEAD AI companion is not the assistant we envisioned for 2024. #CES2024 pic.twitter.com/a4nTNgxdVX

— PCMag (@PCMag) January 9, 2024