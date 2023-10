Cloudwise Srl e Voicewise Srl: Unione di Eccellenza nella Cyber Resilience e nell’Intelligenza Artificiale

Nel cuore della città eterna, Roma, due aziende innovative hanno unito le forze per creare un evento senza precedenti nel mondo della tecnologia. Cloudwise Srl e Voicewise Srl hanno recentemente annunciato il successo del loro straordinario incontro, avvenuto il 7 ottobre 2023, presso l’incantevole agriturismo Campo Antico ad Orte.

Sotto il titolo intrigante “I valori del passato per le innovazioni del futuro“, questo evento ambizioso aveva lo scopo di svelare al mondo le straordinarie soluzioni e le attività rivoluzionarie proposte da entrambe le aziende. Questo incontro ha fornito un’opportunità unica per esplorare da vicino la potente sinergia tra Cloudwise Srl e Voicewise Srl.

Cloudwise Srl, con una solida storia iniziata nel 2013, ha forgiato la sua reputazione come leader nel mercato italiano della protezione dei dati e della cyber resilience. Con sedi a Roma, Potenza e Catania, Cloudwise offre un portafoglio di servizi completo che abbraccia ogni aspetto del mondo IT, dalla progettazione di sistemi di backup all’implementazione di strategie di disaster recovery e business continuity.

L’evento ha rappresentato l’occasione ideale per Cloudwise per consolidare la propria leadership nel mercato della Cyber Resilience attraverso la presentazione della soluzione rivoluzionaria denominata “Caveau Informatico“. Questa soluzione, sviluppata internamente dal team tecnico guidato dal CTO dell’azienda, Simone Anastasio, integra alcune delle tecnologie più avanzate nel mondo IT, garantendo la massima sicurezza e immutabilità dei dati, anche di fronte a sofisticati attacchi informatici.

Il Caveau Informatico è un capolavoro che fonde le eccellenze del data management e della data protection, incorporando tecnologie di punta come NetApp e CommVault. Questo strumento innovativo consente il sicuro archivio dei dati, assicurando la possibilità di un rapido ripristino in caso di calamità.

Simone Anastasio, CTO di Cloudwise, ha dichiarato con orgoglio: “Siamo lieti di vedere il Caveau Informatico implementato con successo presso alcuni dei nostri clienti più prestigiosi, sia pubblici che privati. Questo dimostra la fiducia che i nostri clienti ripongono nelle nostre competenze e nelle tecnologie che proponiamo.”

Ma l’innovazione non si è fermata qui. Cloudwise ha annunciato la propria partecipazione al NetApp Insight di Las Vegas dal 23 al 25 ottobre, dove condurrà due sessioni tecniche in presenza, approfondendo ulteriormente le caratteristiche e i vantaggi del Caveau Informatico. Cloudwise è l’unico partner italiano selezionato per questa prestigiosa opportunità in un evento di portata mondiale.

Dall’altro lato, Voicewise Srl, nata nel 2019 come spin-off dell’Università di Roma Tor Vergata, è all’avanguardia nel campo delle tecnologie di analisi vocale basate su Intelligenza Artificiale (AI) e signal processing. Questa startup, con sede a Roma, ha come obiettivo principale la creazione di soluzioni altamente innovative nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e dell’analisi dei segnali sonori.

Voicewise agisce come il perfetto ponte tra la ricerca accademica e l’industria, grazie alla sua squadra di professori universitari e professionisti esperti in informatica, ingegneria ed economia. La loro expertise consente lo sviluppo di modelli di classificazione audio basati su AI, Machine Learning e Deep Learning, supportati da robuste architetture cloud-based scalabili.

Valerio Cesarini, CTO di Voicewise, ha condiviso entusiasticamente: “Siamo felici di collaborare con Cloudwise per mostrare il potenziale delle nostre soluzioni basate su AI e per sensibilizzare il mercato su ciò che il futuro ci riserva, specialmente nei settori della medicina digitale, dell’automotive e del benessere individuale.”

Questo evento ha offerto ai partecipanti una visione d’insieme delle ultime innovazioni in materia di cyber resilience, data protection e intelligenza artificiale. Sessioni tecniche e casi studio hanno permesso agli ospiti di esplorare da vicino le tecnologie e le soluzioni offerte da entrambe le aziende.

Simone Fiore Miraglia, CEO di Cloudwise Srl e Voicewise Srl, ha concluso: “Questo evento rappresenta la fusione perfetta tra le soluzioni di data protection di Cloudwise e le soluzioni AI di Voicewise. È un passo fondamentale verso la realizzazione delle nostre visioni congiunte per un futuro digitale più efficiente e sicuro.“