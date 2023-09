Come sarebbero i nostri colori su altri pianeti dell’Universo?

L’Universo è un vasto teatro di meraviglie cosmiche, ognuna con la sua propria tavolozza di colori unici. Mentre sulla Terra siamo abituati a una ricca varietà di tonalità, l’esperienza cromatica su altri pianeti sarebbe un’esperienza straordinariamente diversa e spesso sorprendente. Ma come si adatterebbe il nostro cervello ai colori in un ambiente completamente nuovo, che non esiste sulla Terra? Un nuovo studio ha rilevato che qualunque colore medio finirà per sembrare grigio. A seconda di quali siano i colori predominanti nel loro nuovo ambiente, il cervello di un esploratore spaziale si adatterà per percepirli in modo più neutro.

Marte, con la sua superficie brulla e rocciosa, è noto come il “Pianeta Rosso”. Questo nome deriva dalla predominanza di ossidi di ferro che tingono il suolo di un caratteristico colore ruggine. Tuttavia, durante le stagioni in cui le tempeste di sabbia sollevano particelle nell’atmosfera, il cielo assume sfumature di rosa e arancione, creando un’atmosfera surreale che potrebbe affascinare gli occhi dei futuri esploratori. Tuttavia, secondo gli esperti, quando le persone si sposteranno su Marte, il Pianeta Rosso non sembrerà loro rosso nel tempo. Il terreno marziano inizierà a sembrare più marrone o grigio. E il cielo marziano ocra inizierà ad apparire più blu, non lo stesso colore di quello terrestre, ma significativamente meno arancione di quanto ci appare adesso.

Colori, come potremmo vederli su altri pianeti dell’Universo?

Ovviamente non è detto che ogni cielo extraterrestre con il tempo possa sembrare il nostro, in quanto tutto dipende dal colore predominante della luce che attraversa l’atmosfera rispetto ai colori predominanti del paesaggio. Su un pianeta con una tavolozza di colori naturali limitata, il nostro cervello si sintonizzerebbe con cambiamenti molto sottili di tonalità; col passare del tempo, i colori sbiaditi appariranno più vibranti e viceversa. Venere, il gemello infernale della Terra, offre ad esempio uno spettacolo cromatico unico. La sua densa atmosfera composta principalmente da anidride carbonica crea un velo giallo opaco che avvolge completamente il pianeta. Con una pressione atmosferica cento volte superiore a quella terrestre e temperature che possono superare i 450°C, Venere è un mondo di colori caldi e infuocati, dove il paesaggio vulcanico assume sfumature di ocra e ruggine.

Giove, il gigante gassoso della nostra galassia, è dominato da strati di nubi multicolori che fluttuano in un tumulto cromatico. Le bande equatoriali di colori brillanti, variabili dal bianco al beige e all’arancione, creano un effetto marmoreo. Le turbolenze atmosferiche profonde aggiungono ancora più dinamismo a questa sinfonia di colori, creando un paesaggio astratto in costante movimento. Nettuno, il pianeta più esterno del nostro sistema solare, è un mondo di estremi. La sua atmosfera ricca di metano dà vita a un colore azzurro profondo che ricorda l’oceano terrestre. Tuttavia, le temperature che scendono ben al di sotto dei -200°C creano un’atmosfera gelida e inospitale, in netto contrasto con il suo colore accogliente.

Urano, con la sua inclinazione assiale estrema, presenta un paesaggio unico nel nostro sistema solare. Le sue nubi superiori, cariche di idrocarburi, producono un riflesso verdastro che si diffonde attraverso lo spazio. Ma a causa delle sue lunghe notti e della sua distanza dal Sole, l’atmosfera di Urano è pervasa da un’oscurità blu scura, creando un contrasto affascinante con il verde luminoso. l’Universo offre una straordinaria varietà di esperienze cromatiche, ognuna unica nel suo genere. Esplorare questi mondi oltre la Terra sarebbe un’opportunità non solo per la scienza, ma anche per l’arte e la percezione umana. Chissà quali nuovi sfumature e colori attenderanno gli occhi dei futuri esploratori spaziali, portando con sé un’espansione senza precedenti della nostra comprensione dell’universo cromatico.

Foto di beate bachmann da Pixabay