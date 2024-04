Controllo dell’Agenzia delle Entrate: attenzione all’e-mail truffa

Si sta diffondendo in queste ore un’e-mail truffa in cui malintenzionati si fingono rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate. Lo scopo del tranello è quello di spaventare le vittime e indurle a fornire dati personali sensibili. Ecco come riconoscere l’e-mail e come difendersi al meglio.

Nel corso degli anni, sono state numerose le occasioni in cui malintenzionati del web hanno tentato di ingannare la gente con false e-mail da parte dell’Agenzia delle Entrate. A differenza dalle prime volte, però, ora il testo è stato migliorato al fine di farlo sembrare il più realistico possibile. Fare molta attenzione è fondamentale per non farsi rubare soldi e dati.

Truffa dell’Agenzia delle Entrate: come riconoscerla e difendersi

Come già accennato, la truffa si sta diffondendo esclusivamente via e-mail. L’oggetto di questa può variare, solitamente è qualcosa come “Controllo Agenzia delle Entrate“. Al suo interno è possibile leggere un lungo messaggio nel quale, con numerosi giri di parole, i malintenzionati fanno intuire alle vittime che è fondamentale fornire alcuni dati personali per non incorrere in una serie di ripercussioni giudiziarie. Allegato all’e-mail è presente sempre un link che rimanda ad un sito truffa dove è richiesto l’inserimento di tale dati.

A dare l’allarme sul tentativo di truffa è stata l’Agenzia delle Entrate stessa che, nelle scorse ore, ha rilasciato un comunicato nel quale si dice estranea a questa tipologia di e-mail. Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta, infatti, dare un occhio al testo del messaggio per rendersi conto della presenza di una marea di errori di scrittura, cosa che non accade mai con nessun tipo di comunicazione ufficiale. Inoltre, l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva non risulta essere affiliato all’Agenzia delle Entrate in nessun modo. Se avete ricevuto l’e-mail, quindi, statene alla larga! Il consiglio, ovviamente, è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.