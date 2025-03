I delfini accolgono gli astronauti della Crew-9 di SpaceX dopo l’ammaraggio

Martedì 18 marzo 2025, la missione Crew-9 di SpaceX è tornata sulla Terra con un ammaraggio spettacolare nel Golfo del Messico, al largo della costa di Tallahassee, Florida. Mentre la capsula Dragon, chiamata “Freedom”, attendeva il recupero da parte della flotta di SpaceX, un gruppo inaspettato di visitatori ha fatto la sua comparsa: un branco di delfini si è avvicinato alla navicella, regalando un momento suggestivo e unico.

Un’accoglienza speciale per la Crew-9

L’ingegnere di SpaceX Kate Tice, durante la trasmissione in diretta della NASA e SpaceX, ha commentato con entusiasmo la scena:

“Wow! Abbiamo un grazioso piccolo branco di delfini, non solo uno o due!”

La Freedom ha trasportato quattro astronauti di ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS): Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore della NASA, insieme a Aleksandr Gorbunov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Il lungo viaggio della Crew-9

Hague e Gorbunov erano partiti a bordo della Freedom a settembre 2024, mentre Williams e Wilmore avevano raggiunto la ISS a giugno con la capsula Starliner di Boeing. Quest’ultima missione avrebbe dovuto durare solo dieci giorni, ma problemi al sistema di propulsione del veicolo hanno costretto gli astronauti a rimanere in orbita per quasi nove mesi.

A causa di questi ritardi, la NASA ha deciso di far rientrare Starliner senza equipaggio e di assegnare a Williams e Wilmore un posto sulla Freedom per il viaggio di ritorno. Questa scelta ha comportato una modifica al manifesto originale della Crew-9, rimuovendo gli astronauti della NASA Zena Cardman e Stephanie Wilson per far spazio al duo della Starliner.

Un rientro che fa discutere

L’ammaraggio della Crew-9 ha attirato l’attenzione non solo per la spettacolare accoglienza dei delfini, ma anche per il dibattito politico scatenato attorno alla missione. Il presidente Donald Trump e il CEO di SpaceX, Elon Musk, hanno accusato l’amministrazione Biden di aver “virtualmente abbandonato” gli astronauti della Starliner nello spazio, un’affermazione contestata dalla NASA, che aveva già pianificato il rientro con SpaceX da diversi mesi.

Cambiamenti nelle operazioni di recupero di SpaceX

Con l’ammaraggio della Freedom, SpaceX ha anche segnato la fine delle operazioni di recupero sulla costa orientale degli Stati Uniti. Da ora in poi, le capsule Dragon verranno recuperate sulla costa occidentale, riducendo i rischi per la sicurezza legati alla caduta di detriti.

Sarah Walker, direttrice della gestione della missione Dragon di SpaceX, ha chiuso la conferenza stampa post-ammaraggio con una battuta:

“Spero solo che la costa della California possa portare tanti delfini quanti ne abbiamo visti oggi! È stato davvero divertente vederli!”

Tra scienza, politica e natura, il ritorno della Crew-9 resterà un evento memorabile per molte ragioni.

