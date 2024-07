Idrogeno Verde: futuro sostenibile o miraggio ecologico?

20Negli ultimi anni, l’idrogeno verde è emerso come una delle soluzioni più promettenti nel panorama delle energie rinnovabili. Questo combustibile, prodotto tramite l’elettrolisi dell’acqua utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili come l’energia solare o eolica, ha il potenziale per rivoluzionare il settore energetico globale. Ma l’idrogeno verde rappresenta davvero il futuro della sostenibilità o è solo un miraggio ecologico? Se si calcola l’intero ciclo di vita della produzione e del trasporto dell’idrogeno verde, i guadagni di CO2 possono risultare deludenti. Tuttavia, se l’idrogeno verde viene prodotto con elettricità molto pulita e localmente, può realmente aiutare a ridurre le emissioni.

Le aziende olandesi stanno attualmente investendo nello sviluppo dell’idrogeno verde in paesi dove l’energia verde, necessaria per produrre idrogeno, può essere facilmente generata, come la Namibia e il Brasile. L’UE mira inoltre a produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde e a importarne altri 10 milioni entro il 2030. Inoltre, può essere stoccato e trasportato con relativa facilità, fornendo una soluzione ai problemi di intermittency associati alle fonti rinnovabili come il solare e l’eolico.

Futuro sostenibile, l’idrogeno verde può essere un ottimo alleato?

Nonostante le sue potenzialità, l’idrogeno verde deve superare diverse sfide prima di poter essere adottato su larga scala. Il processo di elettrolisi è ancora costoso e inefficiente rispetto ai metodi tradizionali di produzione dell’idrogeno, come il reforming del metano. Inoltre, la costruzione delle infrastrutture necessarie per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno verde richiede ingenti investimenti. La tecnologia è ancora in fase di sviluppo e, per ora, i costi di produzione sono superiori a quelli dei combustibili fossili.

La diffusione dell’idrogeno verde dipende in gran parte dalle politiche governative e dagli investimenti pubblici e privati. Molti paesi stanno già implementando piani strategici per supportare la ricerca e lo sviluppo dell’idrogeno verde. Ad esempio, l’Unione Europea ha lanciato la sua strategia per l’idrogeno, con l’obiettivo di installare almeno 40 gigawatt di elettrolizzatori entro il 2030. Incentivi fiscali, sovvenzioni e regolamenti favorevoli possono accelerare la transizione verso un’economia dell’idrogeno verde.

Un altro aspetto fondamentale è la sostenibilità complessiva dell’idrogeno verde. Sebbene non emetta gas serra durante la produzione e l’uso, è essenziale considerare l’impatto ambientale delle tecnologie rinnovabili utilizzate per produrlo. La produzione di pannelli solari e turbine eoliche, ad esempio, comporta l’estrazione di risorse e la generazione di rifiuti. Inoltre, l’implementazione su larga scala dell’idrogeno verde richiederà una gestione attenta delle risorse idriche, poiché l’elettrolisi utilizza grandi quantità d’acqua.

Le applicazioni dell’idrogeno verde sono molteplici e vanno oltre il settore energetico. Può essere utilizzato come materia prima nell’industria chimica, nella produzione di fertilizzanti e in altri processi industriali che attualmente dipendono dai combustibili fossili. Inoltre, l’idrogeno verde potrebbe essere impiegato nelle celle a combustibile per veicoli, offrendo un’alternativa ai veicoli elettrici a batteria. Questo potrebbe ridurre la dipendenza dalle terre rare necessarie per le batterie e mitigare alcuni dei problemi associati al loro smaltimento.

Creare un mercato globale per l’idrogeno verde

La transizione verso un’economia basata sull’idrogeno verde richiede una collaborazione globale. Nessun paese può affrontare da solo le sfide tecnologiche ed economiche. Le partnership internazionali sono essenziali per condividere conoscenze, sviluppare standard comuni e costruire infrastrutture interoperabili. Inoltre, la cooperazione può aiutare a ridurre i costi di produzione attraverso economie di scala e a creare un mercato globale per l’idrogeno verde.

L’idrogeno verde ha il potenziale per essere un pilastro fondamentale nella transizione verso un futuro sostenibile. Tuttavia, per realizzare questa visione, è necessario affrontare le sfide economiche, tecnologiche e ambientali associate alla sua produzione e distribuzione. Con il supporto delle politiche adeguate, investimenti mirati e una collaborazione internazionale, l’idrogeno verde potrebbe diventare una realtà concreta piuttosto che un semplice miraggio ecologico. Il futuro dell’idrogeno verde dipende dalle scelte che faremo oggi e dall’impegno collettivo verso un mondo più sostenibile.

Immagine di freepik