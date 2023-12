Il volo elettrico fa storia a New York: auto volanti elettriche decollano per la prima volta

Il 12 novembre scorso, i cieli di New York hanno fatto da palcoscenico a un momento epocale mentre due pionieristiche aziende, Joby Aviation e Volocopter, hanno testato con successo i loro veicoli volanti elettrici a decollo verticale (eVTOL). La S4 e la SX (rinominata successivamente VoloCity) hanno solcato i cieli della città, aprendo la strada a un futuro in cui il trasporto urbano potrebbe sollevarsi letteralmente a nuove altezze.

La cerimonia di prova, con la partecipazione del sindaco di New York Eric Adams, ha rappresentato il primo volo di veicoli volanti elettrici in un ambiente urbano, sovraintendendo l’eliporto nel cuore della città, una base aerea di Manhattan.

Entrambi i prototipi, la VoloCity e la S4, condividono l’obiettivo di rivoluzionare i trasporti urbani, promettendo viaggi veloci e silenziosi. La VoloCity, con i suoi 18 rotori, è progettata per operare esclusivamente in ambiente urbano, coprendo distanze fino a 35 chilometri e raggiungendo velocità fino a 110 km/h, trasportando due passeggeri, pilota compreso.

Dall’altra parte, la S4 di Joby Aviation ha una vocazione più ampia, mirando a servire per i viaggi “executive”, inclusi i trasferimenti verso gli aeroporti. Nei test precedenti, l’auto volante ha dimostrato un’autonomia di quasi 250 chilometri a una velocità di 322 km/h, distinguendosi per la capacità di trasportare fino a cinque passeggeri.

Joby Flies in NYC — This week we completed several piloted flights from the iconic Downtown Manhattan Heliport, and were honored to join the NYC Mayor as he announced the city's intent to electrify the heliport, placing NYC at the forefront of adopting clean, quiet air travel. pic.twitter.com/G9u8rclco5 — Joby Aviation (@jobyaviation) November 14, 2023

Ciò che rende la S4 particolarmente intrigante è la sua capacità di decollare e atterrare verticalmente, simile a un elicottero, grazie a sei grandi eliche disposte lungo le ali e la coda a “V”. Inoltre, inclinando i montanti in avanti, l’aereo può effettuare un passaggio fluido al volo di crociera, garantendo un’esperienza più silenziosa, economica e sostenibile rispetto a un elicottero tradizionale.

Il futuro sembra promettente per questi veicoli volanti elettrici. Joby Aviation ha già stretto un accordo con Delta Airlines per implementare il servizio di aerotaxi da e per gli aeroporti della Grande Mela, promettendo risparmi di tempo significativi, stimati in oltre 40 minuti. Dall’altra parte dell’Atlantico, Volocopter è in procinto di ottenere l’approvazione delle autorità aeronautiche europee per avviare voli commerciali il prossimo anno.

Con questo evento, la città di New York ha enfatizzato il proprio impegno verso l’elettrificazione dei trasporti urbani, sottolineando il ruolo di leader globale nell’adozione del trasporto aereo elettrico. JoeBen Bevirt, fondatore e CEO di Joby Aviation, ha commentato entusiasticamente: “Elettrificando uno degli eliporti più famosi del mondo, New York si sta posizionando come leader globale nell’adozione del trasporto aereo elettrico. Siamo grati per il sostegno della città e onorati di lavorare con partner visionari come Delta Airlines per portare il nostro servizio di aerotaxi in questo mercato“.