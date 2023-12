Recensione AVM FRITZ!Repeater 3000 AX: il ripetitore con WiFi 6

AVM FRITZ!Repeater 3000 AX non è il classico ripetitore di casa AVM, si tratta del terzo modello disponibile, più precisamente una versione aggiornata del dispositivo precedente, ora compatibile con il WiFi 6, posizionandosi nella fascia intermedia, tra 1200 AX e 6000. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico il dispositivo non cambia rispetto al passato, mantiene il design caratteristico dei modelli AVM, è realizzato interamente in plastica, con finitura lucida e colorazione bianca, presentando anche un grande pulsante rosso fisico contrale (nella parte anteriore), il quale viene utilizzato per un pairing molto più rapido ed intuitivo. Non si trovano altri tasti, se non LED di stato che mostrano l’effettiva connessione del device.

Il prodotto può essere liberamente posizionato praticamente su qualsiasi superficie, date le ridotte dimensioni, pari a 9 x 19 x 14,5 centimetri, ed un peso che non va comunque ad appesantire particolarmente il piano di lavoro. I materiali utilizzati non sono resistenti, li possiamo tranquillamente ritenere allo stesso livello di tutti i modelli visti in passato. La base di appoggio così ridotta, facilita senza ombra di dubbio il posizionamento anche in aree non particolarmente grandi.

Hardware e Specifiche

L’AVM FRITZ!Repeater 3000 AX è un ripetitore, ciò sta a significare che il suo compito è di trasmettere wireless la connessione che riceve da un router (compatibile con tutti i modelli in commercio, non solo AVM) collegato fisicamente alla rete telefonica (ciò sta a significare che lui non può venire collegato direttamente). E’ compatibile con WiFi-Mesh, così da generare un’unica rete compatibilmente con gli altri dispositivi dell’azienda eventualmente presenti nell’abitazione.

La creazione della rete avviene su tre frequenze differenti, da qui la denominazione tri-band, con una banda di 2400 Mbit/s a 6GHz, a cui si sommano 1200 Mbit/s a 5GHz, per finire con 600 Mbit/s a soli 2,4GHz, il tutto ovviamente con piena compatibilità con il WiFi 6. Indubbiamente la potenza del segnale è molto elevata, riesce a trasmettere alla perfezione lo stesso anche in aree grandi e con pareti molto spesse, riuscendo a gestire perfettamente connessioni multiple, grazie al Crossband Repeating, ovvero la selezione automatica della banda.

Dato il prezzo non particolarmente elevato, e la sua funzione principale, nella parte posteriore non troviamo un insieme di connettori fisici molto grande, più precisamente sono presenti due porte Ethernet gigabit ed il connettore per l’alimentatore (ricordiamo infatti che non ha una batteria integrata). La modalità di connessione alla rete di casa è duale, il termine può essere collegato via WiFi, per ri-trasmettere il segnale, oppure fisicamente al router (ma non alla presa a muro) per ridurre al massimo le latenze ed i ritardi, creando la rete WiFi mesh di cui vi parlavamo prima.

Al suo interno si trova il solito eccellente sistema operativo FRITZ!OS, il quale permette di personalizzare pesantemente e compiutamente tutta la rete, scegliendo la password di connessione, la banda, creando reti ospiti (con password dedicata), il parental control e molto altro ancora (ad esempio monitorare l’intensità del segnale o il consumo energetico). E’ quasi superfluo ripetere che, a nostro dire, è il miglior sistema operativo per dispositivi di questo tipo, sia in termini di personalizzazione, che proprio per quanto riguarda la facilità dell’installazione, perfetta anche per utenti alle prime armi.

AVM FRITZ!Repeater 3000 AX – conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Repeater 3000 AX è il giusto upgrade alla nuova generazione per quanto riguarda la connettività wireless, ed un design sicuramente più slanciato e moderno rispetto al passato. Le prestazioni sono allineate con quanto AVM ci ha abituato in passato, il prezzo di vendita, per il suo essere legato alla fascia media, è perfettamente bilanciato con le prestazioni finali.